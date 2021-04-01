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На море без ПЦР-теста и визы. С 26 мая белорусы смогут улететь в «самую дешевую страну Европы»
Источник материала: Onliner
В этом году из Минска снова полетят чартеры в Албанию. Ее называют самой дешевой страной в Европе, в турфирмах уверяют, что цены держатся примерно на уровне прошлогодних. Для полета белорусам не нужны ПЦР-тест и виза. Но есть важный нюанс.
Чартеры «Белавиа» с 26 мая будут летать из Минска в Тирану пять раз в неделю — по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям. Неделя на двоих с завтраками стартует от 784 евро.
— В прошлом году это было мегапопулярное направление. Страна действительно интересная и для пляжного отдыха, и для экскурсий. Многие, кто отдыхал в Албании, потом возвращаются туда еще раз, — рассказали в туркомпании «Аэротрэвел».
Правда, есть один нюанс. По возвращении из Албании придется самоизолироваться на 10 дней. Причина — Албания включена белорусским Минздравом в перечень стран, где регистрируются случаи инфекции COVID-19.
Впрочем, этот список постоянно актуализируется, в турфирмах надеются, что к летнему сезону ситуация с COVID-19 станет лучше и самоизоляцию могут отменить.
Сейчас в Албании действует масочный режим, рекомендуется соблюдать социальную дистанцию. Действует комендантский час с 20:00 до 6:00. Работа баров, ресторанов, фастфуда тоже ограничена в этот промежуток времени.
Однако власти Албании
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В этом году из Минска снова полетят чартеры в Албанию. Ее называют самой дешевой страной в Европе, в турфирмах уверяют, что цены держатся примерно на уровне...
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