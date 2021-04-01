На море без ПЦР-теста и визы. С 26 мая белорусы смогут улететь в «самую дешевую страну Европы»

Источник материала: Onliner

В этом году из Минска снова полетят чартеры в Албанию. Ее называют самой дешевой страной в Европе, в турфирмах уверяют, что цены держатся примерно на уровне прошлогодних. Для полета белорусам не нужны ПЦР-тест и виза. Но есть важный нюанс.

Чартеры «Белавиа» с 26 мая будут летать из Минска в Тирану пять раз в неделю — по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям. Неделя на двоих с завтраками стартует от 784 евро.

— В прошлом году это было мегапопулярное направление. Страна действительно интересная и для пляжного отдыха, и для экскурсий. Многие, кто отдыхал в Албании, потом возвращаются туда еще раз, — рассказали в туркомпании «Аэротрэвел».





Правда, есть один нюанс. По возвращении из Албании придется самоизолироваться на 10 дней. Причина — Албания включена белорусским Минздравом в перечень стран, где регистрируются случаи инфекции COVID-19.

Впрочем, этот список постоянно актуализируется, в турфирмах надеются, что к летнему сезону ситуация с COVID-19 станет лучше и самоизоляцию могут отменить.

Сейчас в Албании действует масочный режим, рекомендуется соблюдать социальную дистанцию. Действует комендантский час с 20:00 до 6:00. Работа баров, ресторанов, фастфуда тоже ограничена в этот промежуток времени.

Однако власти Албании пообещали в этом году «нормальное лето» и снятие «ковидных» ограничений после массовой вакцинации.