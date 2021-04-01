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«Не дай бог мы будем иметь проблемы бесконтрольного ценообразования». МАРТ и Лукашенко обсуждают цены в стране
Источник материала: Onliner
«Самое главное — недопустимость необоснованного роста цен. Как вы понимаете „необоснованного роста“ и как вы с этим справляетесь? Не дай бог во втором, третьем и далее кварталах мы будем иметь проблемы бесконтрольного, мягко говоря, ценообразования», —
Снова подняли вопрос о том, что в супермаркетах недостаточно своего, белорусского.
«Мы сегодня производим огромный спектр товаров потребления. А в отдельных наших так называемых супермаркетах и магазинах мы этого не видим, — говорил Лукашенко. — Дошло до того, что некоторые из них (это уже правоохранительные органы разбираются) просто отказывались брать к реализации белорусские товары. Я не буду их называть — эти компании. Но очень жаль, Владимир Васильевич, что это не от вас информация президенту поступила. Это говорит о том, что те поручения, которые мною даны вам, прежде всего профсоюзам и депутатам (правительство мы из этого списка не исключаем, естественно), как минимум не совсем исполняются».
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«Не дай бог мы будем иметь проблемы бесконтрольного ценообразования». МАРТ и Лукашенко обсуждают цены в стране
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