Собрал у себя гостей на Масленицу — вызвали в милицию. Чем все закончилось? (обновлено)

Источник материала: Onliner

14 марта белорусский фотограф агентства France Press Сергей Гапон пригласил к себе домой в Крево друзей — отпраздновать Масленицу, поесть блинов и попеть песни. Гости съехались, праздник начался во дворе Гапона. Но потом к дому Сергея приехала милиция — в отношении фотографа началась проверка по ч. 2 ст. 24.23 КоАП — за организацию массового мероприятия. Сегодня стал известен финал истории.

О том, что приглашает друзей и знакомых к себе на песни и блины, Сергей написал в своем фейсбук-аккаунте. Праздник во дворе его участка планировался вчера примерно в два часа дня. Гапон рассказал Onliner, что к 12—13 ему позвонил местный участковый.

— Он спросил, что мы собираемся делать, — я ответил, что с друзьями и друзьями друзей собираюсь в своем дворе поесть блинов, попеть народные песни и потанцевать. Об этом я открыто писал у себя на странице. Он сказал «окей», а через минут 10—15 снова позвонил: сказал, что на самом деле не очень окей и что примерно через полчаса после начала праздника он может приехать вместе со сморгонской милицией. Примерно так и было: активности проходили уже полчаса, позвонил участковый. Он был с тремя милиционерами и попросил меня выйти из двора к ним, чтобы они не беспокоили гостей своим присутствием, — рассказывает Сергей.





Сотрудники Сморгонского РОВД сообщили ему, что видят в этом ст. 24.23 КоАП (бывшая 23.34) — несанкционированное массовое мероприятие. Попросили завершить это по возможности скорее. Хотя, уверяет житель Крево, все проходило во дворе частного дома.

— Где-то они меня поняли, потому что я только начал принимать у себя гостей. Я же не могу им сказать расходитесь, когда еще вчера приглашал. Тем более погода в Крево вчера была волшебная, светило солнце — некоторые приехали ко мне из Минска, чтобы убежать от дождя. Потом сотрудники курсировали на машине вдоль моего участка, спустя время снова позвонили и попросили к ним выйти — вручили повестку на сегодня для дачи письменных объяснений, — говорит Гапон.

Сегодня он ездил в Сморгонский РОВД, ответил на вопросы о том, что, где и во сколько происходило. Сергею показалось, что особое внимание уделили способу приглашения гостей — через фейсбук-страницу .

— Сейчас я прохожу по ч. 2 ст. 24.23 КоАП — это организация несанкционированного массового мероприятия. Протокол о правонарушении на меня пока еще не составлен — идет проверка. Есть рапорт сморгонского милиционера, что было установлено такое-то несанкционированное событие. Сегодня я дал пояснения, и теперь они должны сопоставить две картины мира и решить, есть ли во вчерашнем поедании блинов состав правонарушения или нет. Дальше мне остается ждать либо письменного уведомления, что административный процесс в отношении меня прекращен, либо уже будет оформлен протокол о правонарушении и придет повестка в суд, — говорит Сергей Гапон.





В целом он рад, что сотрудники милиции поступили адекватно: попросили его выйти к ним, а не зашли во двор и не объявили что-то вроде «уважаемые граждане, разойдитесь». Еще больше он рад, что все гости уехали сытыми и довольными: подышали свежим воздухом и посмотрели на голубое кревское небо.

Что говорят в милиции?

Onliner обратился за комментарием по ситуации в местную милицию.

— С чего взяли, что я буду давать вам какие-то комментарии? Я не знаю, кто мне звонит, — ответил журналисту начальник Сморгонского РОВД Александр Клименков и отправил в пресс-службу УВД.

Onliner поинтересовался у пресс-службы областного управления внутренних дел, что смутило милиционеров в кревском празднике и пора ли начинать бояться собирать гостей в своем дворе.

— Сморгонский РОВД проводит проверку по данному вопросу в рамках ПИКоАП — будет дана правовая оценка действиям граждан, которые там находились, — сообщили в УВД по Гродненской области.

Дополнено: административный процесс прекращен

31 марта Сергей Гапон узнал, что районная милиция прекратила административный процесс.

«Добрая навіна! З сябрамі ўжо пачалі абмяркоўваць, калбасу якога мясакамбіната лепш пакласці ў перадачку, але акурат учора атрымаў ліст з міліцыі, што „блінная“ адміністрацыйная справа супраць мяне спыненая праз адсутнасць злачынства. Дзякуй людзям з галавой і кожнаму, хто турбаваўся, вадзіў карагоды, танчыў, спяваў ці проста частаваўся блінамі. Вы — лепшыя!» — написал сегодня Сергей в своем фейсбук-аккаунте.