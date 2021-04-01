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Недорогая акустика для телевизора. Какую выбрать?

01.04.2021 11:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Если у вас относительно новый телевизор или модель из топовой линейки, то, скорее всего, у вас будет хороший звук. Или примерно такой, который большинство посчитает нормальным. Со старыми телевизорам история совершенно другая. Менять его выйдет дороже, а вот «прокачать» с помощью колонок может получиться. Проверили на деле три варианта подключения недорогой акустики к телевизору.

В бюджете до 600 рублей непросто найти что-то стоящее из активной акустики, но можно, а потолок суммы определяется саундбаром. Мы выбрали самую популярную модель в Каталоге, которая как раз и стоит 550 р. Среди пассивной акустики с усилителем или ресивером нет вариантов в этом бюджете, если речь именно о новых товарах. В дополнение к саундбару были выбраны колонки Edifier за 400 рублей и набор 2.1 от SVEN за 200 р. Объемный звук и домашний кинотеатр останутся для отдельного материала.


Саундбар Samsung HW-T550
9 отзывов
саундбар 2.1, 320 Вт, Bluetooth, USB, HDMI ARC, HDMIx1, цвет черный
554 р.
24 предложения
Акустика Edifier R1280DBs (черный)
3 отзыва
настольная/полочная, 2.0, мощность (RMS) 42 Вт, 51-20000 Гц, МДФ, Bluetooth 5.0, пульт ДУ
–18%329 р.
17 предложений
Акустика SVEN MS-2080
2 отзыва
настольная/полочная, 2.1, мощность (RMS) 70 Вт, 150-20000 Гц, МДФ/МДФ, Bluetooth, пульт ДУ
202 р.
18 предложений

Получилось, что все выбранные устройства представляют акустику с тремя основными способами подключения внешнего звука к телевизору:

  • саундбар Samsung — HDMI;
  • колонки Edifier — цифровой оптический выход;
  • колонки SVEN — аналоговый разъем 3,5 мм.

Разумеется, есть альтернативы дороже и дешевле, с разным качеством исполнения и разными функциями. Не все можно достать на обзор, поэтому мы рассмотрели типичных представителей.

Все выбранные колонки поддерживают Bluetooth. Samsung и SVEN вдобавок еще могут играть музыку с USB-флешки, у последней также есть кардридер и FM-радио. Оптический вход — только у Edifier и Samsung.

Саундбар Samsung HW-T550

Саундбар — вещь удобная как по функционалу, так и по расположению в интерьере. Например, если телевизор висит на стене, то вести к нему провода от акустики не хотелось бы. Саундбар при условии грамотного расположения розеток может решить эту проблему, большее удобство добавляет беспроводной сабвуфер. Сегодня он поставляется в комплекте с большинством саундбаров.


Саундбар Samsung HW-T550
9 отзывов
саундбар 2.1, 320 Вт, Bluetooth, USB, HDMI ARC, HDMIx1, цвет черный
554 р.
24 предложения
Все саундбары с беспроводными сабвуферами в Каталоге

С подключением звуковой панели Samsung не возникает сложностей. Она одним кабелем подсоединяется к разъему HDMI ARC на телевизоре. ARC переводится как audio return channel — обратный аудиоканал, он есть на всех современных телевизорах за редкими исключениями. Так звук можно передавать от телевизора на акустику без обычных аудиокабелей и управлять всем звуком с пульта саундбара или с пульта от ТВ. С внешних устройств, например с игровых приставок, можно через саундбар Samsung HW-T550 передавать изображение на телевизор тем же кабелем. С появлением HDMI eARC, усовершенствованной версии этой функции, добавилась поддержка звука высокого качества с кодеками Dolby Atmos и DTS:X.

Недорогая акустика для телевизора. Какую выбрать?

Samsung HW-T550 работает в нескольких режимах. Больше всего эмоций вызвал DTS Virtual:X. Вкупе с хорошим сабвуфером получается максимальное для такой системы погружение в происходящее на экране. Недостаток — выпячиваются высокие частоты, из-за чего появляются неприятные артефакты в звуке. Другие режимы не так впечатлили, кроме Surround, пытающегося придать звуку объемность. По факту же он громче стандартного режима, в котором звук тихий и направлен на пользователя. Из недостатков саундбара Samsung — нет ощутимого разделения звука на стерео. Весь аудиопоток четко направлен из центра, несмотря на все попытки звуковой панели сделать его объемным. Вероятно, из-за этого непосредственно музыка на саундбаре звучит совсем не впечатляюще.





Сабвуфер — главный источник эмоций. При просмотре фильма в моменты нагнетания атмосферы ощущалась легкая дрожь и гул по низу, как в кинотеатре. Это такой эффект, который, когда услышал, ни с чем не перепутаешь. Очень круто.

Саундбар Samsung хорошо прокачал старый телевизор. Появились совсем другие ощущения от просмотра фильмов. И главная причина этого — беспроводной сабвуфер. Саундбар оставил лучшие впечатления среди всех устройств на тесте. У него громкий хороший звук с проработанной басовой линией. За свои деньги это хороший результат, но альтернативы всегда можно найти, например Polk Audio и Denon. Напишите в комментариях, если вам интересно сравнение саундбаров до 1000 рублей.


Саундбар Samsung HW-T550
9 отзывов
саундбар 2.1, 320 Вт, Bluetooth, USB, HDMI ARC, HDMIx1, цвет черный
554 р.
24 предложения
Саундбар Polk Audio Signa S2
3 отзыва
саундбар 2.1, частота 45-20000 Гц, Bluetooth, HDMIx1, цвет черный
609 р.
9 предложений
Саундбар Denon DHT-S316
1 отзыв
саундбар, Bluetooth, HDMIx1, цвет черный
760 р.
15 предложений
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Все саундбары в Каталоге

Колонки Edifier

Пара красивых колонок в МДФ корпусе со съемными тканевыми грилями смотрятся стильно. Нам предоставили вариант в черном цвете, но есть еще и в цвете «под дерево». Они не занимают много места и подойдут для расположения рядом с ПК или ноутбуком. Из-за наличия цифровых входов колонки Edifier можно использовать с телевизором, поэтому они и были выбраны для статьи.




Акустика Edifier R1280DBs (черный)
3 отзыва
настольная/полочная, 2.0, мощность (RMS) 42 Вт, 51-20000 Гц, МДФ, Bluetooth 5.0, пульт ДУ
–18%329 р.
17 предложений
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Больше вариантов акустики с цифровыми входами

Заметное отличие от саундбара — красивое разделение звука на стереоканалы и больше деталей в нем. Особенно хорошо играет музыка. В фильмах на контрасте с саундбаром ощущается недостаток низких частот. Баса меньше, но он присутствует, очень мягкий и ненавязчивый. Можно подкрутить низкие частоты — станет лучше. Колонки имеют выход на внешний сабвуфер, при присоединении которого автоматически активируется цифровой кроссовер. К сожалению, у нас не было под рукой лишнего сабвуфера, чтобы проверить в деле.





На глянцевом пульте с резиновыми кнопками включается режим расширения звуковой сцены. Тогда музыка разносится по всей комнате, а не направлена на слушателя. Хороший вариант для вечеринок или посиделок с друзьями. Фильмам же эта функция больше вредит, чем помогает: слишком сильно выделяет верхние частоты.

SVEN MS-2080

Больших ожиданий от набора 2.1 акустики SVEN не было. Она подключается одним проводом к разъему 3,5 мм, который сейчас постепенно исчезает в топовых брендах производителей ТВ. Такой способ — самый бюджетный. Хорош ли он на деле? В случае SVEN MS-2080 лишь наполовину.


Акустика SVEN MS-2080
2 отзыва
настольная/полочная, 2.1, мощность (RMS) 70 Вт, 150-20000 Гц, МДФ/МДФ, Bluetooth, пульт ДУ
202 р.
18 предложений
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Огромный сабвуфер действительно «тащит» качество всей аудиосистемы, но только при максимальном усилении. А вот маленькие колонки выдают плоский и плохо детализированный звук с завышенными верхними частотами (частично их можно выровнять с пульта). При этом нельзя назвать звук MS-2080 откровенно плохим и ужасным. Сказывается аналоговое подключение к телевизору, так как по Bluetooth колонки SVEN отрабатывают хорошо, пусть и хуже, чем все остальные устройства на тесте. Серьезно улучшая звук от встроенных динамиков телевизора, SVEN все равно проигрывает на контрасте с другой акустикой.








По сути, это чисто компьютерный вариант: маленькие колонки с металлическими грилями — на стол, большой и глянцевый сабвуфер — внизу. Для телевизора их можно рассматривать лишь в случае, когда родной звук телика ужасен. Как было в нашем случае.

Придирки по внешнему виду касаются больше глянцевого пластика, ярко-красного дисплея и неприятного оформления колонок. Да, тут используется деревянный корпус, но он выглядит хуже, чем в колонках Edifier, которые не стыдно поставить на виду у всех возле телевизора. Но, возможно, это дело вкуса.



Какую акустику выбрать?

Саундбар Samsung с беспроводным сабвуфером вызвал больше всего приятных эмоций. Но и цена у него самая высокая. Колонки Edifier продают с существенно меньшим ценником. Они подходят для небольших комнат и выдают отличный звук в музыке, а в фильмах чуть не хватает баса. Акустика SVEN в свою очередь из-за аналогового подключения выдавала плоский звук в фильмах, музыку по Bluetooth играла хорошо.


Саундбар Samsung HW-T550
9 отзывов
саундбар 2.1, 320 Вт, Bluetooth, USB, HDMI ARC, HDMIx1, цвет черный
554 р.
24 предложения
Акустика Edifier R1280DBs (черный)
3 отзыва
настольная/полочная, 2.0, мощность (RMS) 42 Вт, 51-20000 Гц, МДФ, Bluetooth 5.0, пульт ДУ
–18%329 р.
17 предложений
Акустика SVEN MS-2080
2 отзыва
настольная/полочная, 2.1, мощность (RMS) 70 Вт, 150-20000 Гц, МДФ/МДФ, Bluetooth, пульт ДУ
202 р.
18 предложений

От такой акустики эффект для старого телевизора — как от Android-приставки: она вдыхает в него новую жизнь. При этом сама стареет очень долго, и среди б/у вариантов можно найти много хороших вещей. Да, в старых колонках может не оказаться Bluetooth или цифровых входов, зато будет много отзывов с большим опытом использования плюс невысокая цена на усилители. А какую новую акустику выбрать для телевизора? Вот кратко плюсы и минусы.

8
Саундбар Samsung
Нравится
хороший беспроводной сабвуфер
один кабель HDMI
настенный монтаж
режим DTS Virtual:X
Не нравится
не впечатляет в режиме музыки
нет ощутимого разделения на стерео
7
Колонки Edifier
Нравится
полноценное разделение на стерео
компактные
отлично играют музыку
приятный дизайн
Не нравится
чуть не хватает басов
6
Акустика SVEN MS-2080
Нравится
низкая цена относительно других
мощный бас
хорошо играют по Bluetooth музыку
Не нравится
неприятный звук при аналоговом подключении к ТВ
дизайн
А какая акустика у вас подключена к телевизору?

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