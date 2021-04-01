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Минск уже получил городские МАЗы нового поколения. Скоро ждать на маршрутах?

01.04.2021 11:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

МАЗ 303 — это третье и пока новейшее поколение городских автобусов производства Минского автомобильного завода. Модель была официально представлена более года назад, подробно о ней можно почитать в нашем обзоре. Тогда мы задали производителю вопрос: когда ждать эти автобусы в Минске? Тогда нам ответили, что год-полтора уйдет на проведение испытаний и сертификацию, а уж потом — ждите. Ответ оказался очень точным.

От наших читателей мы получили информацию о том, что в транспортный парк №1 г. Минска поступили четыре новых автобуса МАЗ 303. Это первые автобусы этой модели в столице.

В чат-бот Onliner пришло даже практически шпионское фото: весь квартет выстроен на территории парка.

Минск уже получил городские МАЗы нового поколения. Скоро ждать на маршрутах?

Информацию о новинке корреспонденту Onliner подтвердили в «Минсктрансе». Автобусы получены, их действительно пока четыре, но когда они будут выведены на линию, на каких маршрутах будут работать — сказать пока сложно. Однако очевидно, что произойти это должно в ближайшем будущем.

Кстати, фотографии 303-х в минских желтых цветах уже опубликованы на страничке «Минсктранса» в Instagram.

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Теги: Минск
 
 
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МАЗ 303 — это третье и пока новейшее поколение городских автобусов производства Минского автомобильного завода. Модель была официально представлена более года...
 
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