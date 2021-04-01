|
Минск уже получил городские МАЗы нового поколения. Скоро ждать на маршрутах?
Источник материала: Onliner
МАЗ 303 — это третье и пока новейшее поколение городских автобусов производства Минского автомобильного завода. Модель была официально представлена более года назад, подробно о ней можно почитать в нашем
От наших читателей мы получили информацию о том, что в транспортный парк №1 г. Минска поступили четыре новых автобуса МАЗ 303. Это первые автобусы этой модели в столице.
В
Информацию о новинке корреспонденту Onliner подтвердили в «Минсктрансе». Автобусы получены, их действительно пока четыре, но когда они будут выведены на линию, на каких маршрутах будут работать — сказать пока сложно. Однако очевидно, что произойти это должно в ближайшем будущем.
Кстати, фотографии 303-х в минских желтых цветах уже опубликованы на страничке «Минсктранса» в
|
Свежие газеты
Архив (Разное)