Минск уже получил городские МАЗы нового поколения. Скоро ждать на маршрутах?

Источник материала: Onliner

МАЗ 303 — это третье и пока новейшее поколение городских автобусов производства Минского автомобильного завода. Модель была официально представлена более года назад, подробно о ней можно почитать в нашем обзоре . Тогда мы задали производителю вопрос: когда ждать эти автобусы в Минске? Тогда нам ответили, что год-полтора уйдет на проведение испытаний и сертификацию, а уж потом — ждите. Ответ оказался очень точным.

От наших читателей мы получили информацию о том, что в транспортный парк №1 г. Минска поступили четыре новых автобуса МАЗ 303. Это первые автобусы этой модели в столице.

В чат-бот Onliner пришло даже практически шпионское фото: весь квартет выстроен на территории парка.





Информацию о новинке корреспонденту Onliner подтвердили в «Минсктрансе». Автобусы получены, их действительно пока четыре, но когда они будут выведены на линию, на каких маршрутах будут работать — сказать пока сложно. Однако очевидно, что произойти это должно в ближайшем будущем.