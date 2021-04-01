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«Сотрудники банка» позвонили в Viber двум женщинам и «заработали» 78 тысяч рублей

01.04.2021 11:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

За три месяца 2021 года в Минской области завели 821 уголовное дело по статье ст. 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь (хищение путем использования компьютерной техники). Для сравнения, за аналогичный период в прошлом году было возбуждено 209 таких дел. На сайте Следственного комитета Республики Беларусь приводится несколько новых примеров действий мошенников.

Днем 30 марта злоумышленник позвонил через Viber 66-летней жительнице Борисова, которой представился «сотрудником службы безопасности банка». Под предлогом «пресечения хищения средств» он предложил установить приложение удаленного доступа, сообщить ему реквизиты карточки и прислать скриншоты из мобильного банкинга. Позже пенсионерка направилась в банк и при проверке обнаружила, что с ее карт-счета пропало почти 40 тыс. рублей.

Подобный случай произошел в Мядельском районе. 40-летняя гражданка Казахстана отдыхала в белорусском санатории, ей позвонил на Viber неизвестный мужчина. Далее был использован описанный выше алгоритм, после которого женщина лишилась 38 тыс. рублей.

Действия неизвестных в обоих случаях квалифицированы по ч. 4 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.

Важно

  • Сотрудники банков не совершают звонков клиентам через мессенджеры.
  • Сотрудники банков не требуют установить на смартфон или компьютер дополнительное программное обеспечение.
  • При подозрении на мошеннические действия банки обычно блокируют счет в одностороннем порядке, информируя об этом по факту.
  • Банки не занимаются переводом средств на различные счета с участием клиента под предлогом его защиты.
  • В случае если вам поступил звонок от человека, представившегося сотрудником банка и сообщившего о якобы предпринимающихся против вас незаконных действиях, сразу откажитесь от разговора и сами перезвоните по номеру телефона, указанному на банковской карте, в договоре или на официальном сайте организации.

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За три месяца 2021 года в Минской области завели 821 уголовное дело по статье ст. 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь (хищение путем использования компьютерной...
 
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