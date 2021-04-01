Аналитик: «Люди едят не доллары, а колбасу, молоко и хлеб»

Источник материала: Салiдарнасць

Вадим Иосуб оценивает ситуацию на валютном рынке Беларуси.

— Титанические усилия для удержания курса валют требовались в прошлом году в марте и в августе, когда для удержание были действительно вброшены огромные суммы из валютных резервов, — рассказывает «Салiдарнасцi» старший аналитик «Альпари Евразия». — Сейчас таких титанических усилий не требуется. В первые два месяца года население покупало валюту, но купили на чистой основе порядка 200 миллионов долларов. Это достаточно умеренное давление на курс. Поэтому я бы не сказал, что сейчас кто-то искусственно сдерживает доллар. Сейчас в принципе ситуация на валютном рынке более-менее сбалансированная,

Вадим Иосуб объяснил, почему у населения не прекращаются разговоры о девальвации.

— Кризис в экономике не обязательно означает девальвацию. Просто белорусы привыкли любое «плохо в экономике» связывать с девальвацией. Но напрямую это не связано, в экономике может быть кризис, а курс может стоять, национальная валюта может даже укрепляться, что и происходит сейчас.

Для того, чтобы доллар подскочил, надо чтобы его начали скупать в больших объемах, неважно кто — предприятия или население. Для этого у них должно быть много свободных рублей, которых больше не на что потратить, кроме как на покупку доллара. А лишних рублей сейчас нет ни у предприятий, ни у населения.





Но люди едят не доллары, а колбасу, молоко и хлеб. Растущие цены и снижающиеся доходы никого не могут радовать. На самом деле, даже если курс стоит на месте, а цены растут, то жизнь становится хуже.

Но надо понимать, что цены растут не из-за девальвации, а наоборот. В прошлом году доллар вырос на порядка 25%, и сейчас цены отыгрывают девальвацию прошлого года. Кроме этого, на них давит отмена льгот по НДС, — говорит эксперт.

Он отмечает, что вопрос эмиссии остро стоит перед руководством страны на протяжении последнего года.

— И сейчас продолжаются споры: включат печатный станок или нет. Обыватель думает, раз появились новые купюры в банкоматах, значит, началась эмиссия. Но когда экономисты говорят о «печатании денег», они имеют ввиду совершенно другое. Новые купюры вообще никакого отношения к эмиссии денег не имеют. Наличные деньги занимают совсем небольшое место в общей денежной массе и их действительно постоянно обновляют.

А эмиссия денег — это когда Нацбанк «рисует» безналичные рубли и зачисляет их на счета коммерческих банков. Поэтому девальвация произойдет только тогда, когда начнут в больших объемах из воздуха рисовать деньги для передачи убыточным предприятиям, — подчеркнул финансовый аналитик.

При этом он не берется прогнозировать сроки возможной девальвации.

— Все зависит от действий правительства. Теоретически заставить их напечатать миллиарды может острая потребность в деньгах хронически убыточных предприятий, которые только и рассчитывают на то, что деньги напечатают и подарят им.

И, полагаю, что об этом на уровне Нацбанка, Совмина, Администрации президента идут серьезные дискуссии.

Аргументом одних является то, что если помочь одному-второму- третьему заводу при помощи напечатанных денег, то гарантировано будет инфляция и девальвация, и это ощутит все население.

Есть там и другие люди, которые, вероятно, не читали учебников по экономике. Они утверждают, что «печать деньги» совершенно не опасно, а необходимо.

Но поскольку конечное решение принимает в стране единственный человек, предсказывать, кто из них сможет быть убедительнее, невозможно.

Если условную победу одержат те, кто против печатания денег, пострадают предприятия. Если убедительнее покажутся вторые —будет девальвация и это отразится на каждом из нас.

Выбор не очень хороший — между плохим и худшим, — резюмирует Вадим Иосуб.