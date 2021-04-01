Facebook будет удалять аудио и видео с Трампом

Источник материала: АФН

Facebook удалил со своей платформы тизер интервью с Дональдом Трампом и в дальнейшем будет блокировать любые материалы с голосом бывшего президента США. Об этом сообщает The Guardian.

В компании объяснили, что видео удалено «ввиду блокировки учетных записей Дональда Трампа в Фейсбуке и Инстаграме».

При этом отмечается, что в дальнейшем любые материалы с голосом Дональда Трампа будут удаляться, что приведет к дополнительным ограничениям аккаунтов, которые его публиковали.

Facebook в январе заблокировал учетные записи Дональда Трампа, занимавшего в то время пост президента США, в принадлежащей ей одноименной соцсети и сервисе Instagram после беспорядков и попытки штурма его сторонниками Капитолия.

Аккаунты Трампа были удалены из нескольких социальных сетей, в том числе Твиттера.