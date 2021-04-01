Еврокомиссия подала новый иск против Польши из-за судебной реформы

Источник материала: АФН

Еврокомиссия объявила о решении подать в Европейский суд иск против Польши с целью защиты верховенства права и независимости судебной ветви власти в этой стране. Такая информация обнародована в среду на сайте Европейской Комиссии.

«Европейская Комиссия сегодня решила привести Польшу в суд ЕС в связи с законом о судебной власти от 20 декабря 2019 года, который вступил в силу 14 февраля 2020 года. Еврокомиссия также будет просить суд ЕС выдать временное постановление, которое будет действовать до окончательного решения суда по этому делу», - говорится в сообщении.

Как отмечается, Еврокомиссия считает, что законодательство Польши о судебной власти подрывает независимость судей в Польше, и несовместимо с законодательством ЕС. Упомянутое национальное законодательство не позволяет польским судам использовать положения законодательства ЕС, в том числе, в сфере защиты судебной независимости.

В дополнение, Еврокомиссия считает, что Польша нарушает законодательство ЕС, предоставляя полномочия Дисциплинарной палате Высшего суда, независимость которого, по мнению ЕК, не является гарантированной, принимать решения, прямо влияющие на судей и на выполнение ими обязанностей. Это включает лишение судей иммунитета, возбуждение против них уголовных дел, отстранение от должности или сокращение заработной платы.

Еврокомиссия будет просить суд ЕС приостановить действие положений о Дисциплинарной палате Высшего суда Польши и ее полномочия принимать решения относительно трудоустройства, социального и пенсионного обеспечениясудей, а также в отношении лишения судей правового иммунитета.

Еврокомиссия также подает в суд ЕС просьбу еще до принятия окончательного судебного решения по делу приостановить действие положений польского законодательства, отрицающие имплементации законодательства ЕС относительно независимости судей.

Еврокомиссия уже подавала в суд ЕС иск против Польши в октябре 2019 года с целью приостановить полномочия Дисциплинарной палаты Высшего суда Польши. 8 апреля 2020 года суд ЕС обязал Польшу немедленно приостановить положения законодательства, влияющие на независимость судей.

20 декабря 2019 года, уже после судебного иска ЕК, Польша приняла приложения к судебному законодательству, вступившие в силу 14 февраля 2020 года. 29 апреля 2020 года Еврокомиссия направила формальное сообщение Польши относительно нарушений законодательства ЕС уже по обновленному национальному законодательству, но Польша не смогла предоставить формальный ответ, который мог бы решить проблемные вопросы, которые были затронуты Европейской комиссией. Последний ответ от Польши в переписке с Еврокомиссией поступил 26 февраля 2021 года, и также не смог удовлетворить требований Еврокомиссии.

Как уже сообщалось, правовой спор между Польшей и Еврокомиссией тянется с 2017 года, он начался после принятия в стране закона об устройстве судов общей юрисдикции и предоставления министру юстиции излишних прав в отношении продолжения работы судей по достижении ими пенсионного возраста.