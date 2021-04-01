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Лукашенко вновь озаботился защитой внутреннего рынка

01.04.2021 12:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко вновь озаботился защитой внутреннего рынка. Свою озабоченность он высказал сегодня, принимая с докладом первого вице-премьера Николая Снопкова и министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича.

"Вопрос защиты внутреннего рынка и отечественного товаропроизводителя - вопрос номер один. Мы производим. Пусть наш рынок небольшой. Но надо конкурентным образом, естественно, не отдавать никому этот рынок. Мы, конечно, должны помнить о наших обязательствах в рамках евразийского экономического пространства. Но тем не менее есть большие вопросы и к органам управления, которые должны контролировать и принимать соответствующие меры по защите внутреннего рынка и наших товаропроизводителей", - заявил пенсионер, которого цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что этот и другие вопросы поднимались самими белорусскими товаропроизводителями. "Поэтому я полагал, что в правительстве вы подготовите ряд соответствующих мер. Во-первых, для защиты внутреннего рынка. И здесь же - для защиты отечественного товаропроизводителя. Здесь нам мудрить, хитрить и прятать какие-то вопросы нет необходимости. Мы сегодня производим огромный спектр товаров потребления. А в отдельных наших так называемых супермаркетах и магазинах мы этого не видим, - посетовал Лукашенко. - Дошло до того, что некоторые из них (это уже правоохранительные органы разбираются) просто отказывались брать к реализации белорусские товары".

Он не стал называть эти компании, но отметил, что "подобные вещи надо не просто пресекать, а выжигать каленым железом".

 
 
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Лукашенко вновь озаботился защитой внутреннего рынка. Свою озабоченность он высказал сегодня, принимая с докладом первого вице-премьера Николая Снопкова и...
 
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