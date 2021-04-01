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Сборная Беларуси начала подготовку к ЧМ-2021. В состав вызваны братья Костицыны
Источник материала: Партизан
Сборная Беларуси начинает подготовку к чемпионату мира: предварительный состав команды и календарь из шести спаррингов
Напомним, что ЧМ должен был пройти в Риге и Минске. Но репрессии помешали
Подготовку к ЧМ команда Беларуси начинает 1 апреля.
Пока в списке 15 игроков, по мере приближения ЧМ-2021 и освобождения хоккеистов, выступающих за свои клубы в плей-офф, состав кандидатов будет дополняться.
Вратари: Алексей Колосов (Динамо Мн, КХЛ), Иван Кульбаков (Сочи, КХЛ), Константин Шостак (Северсталь, КХЛ).
Защитники: Олег Евенко (Трактор, КХЛ), Владислав Еременко, Дмитрий Знахаренко, Илья Соловьев, Степан Фальковский, Илья Шинкевич (все – Динамо Мн, КХЛ).
Нападающие: Андрей Белевич (Торпедо НН, КХЛ), Артем Демков, Франсис Паре, Илья Усов (все – Динамо Мн), Андрей Костицын (без клуба), Сергей Костицын (Братислава Кэпиталс, Словакия, ICEHL).
Тренерский штаб: Михаил Захаров, Дмитрий Карпиков (Юность), Михаил Кравец, Алексей Селиверстов, Олег Новицкий (все – Витязь, КХЛ).
Календарь товарищеских матчей (время начала игр – беларусское):
16 апреля. Беларусь – Австрия (18:00)
17 апреля. Беларусь – Венгрия (17:00)
Оба матча пройдут в Будапеште.
23 апреля. Россия – Беларусь
24 апреля. Россия – Беларусь
Оба матча пройдут в Москве.
7 мая. Германия – Беларусь (18:00)
8 мая. Германия – Беларусь (16:45)
Оба матча пройдут в Нюрнберге.
На предварительном этапе чемпионата мира-2021 в Риге сборная Беларуси сыграет в группе «А», которая будет проводить свои матчи в Олимпийском спортивном центре.
Соперниками команды Михаила Захарова станут сборные Словакии (21 мая, в 20:15 по минскому времени), Швеции (23 мая, 16:15), Чехии (24 мая, 20:15), Великобритании (26 мая, 20:15), Дании (28 мая, 20:15), Швейцарии (30 мая, 16:15) и России (1 июня, 20:15). Четыре лучшие команды из группы выйдут в четвертьфинал.
Группа «В» разместится на «Арене Рига». Там выступят сборные Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
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Сборная Беларуси начинает подготовку к чемпионату мира: предварительный состав команды и календарь из шести спаррингов
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