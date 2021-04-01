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Беларуский тупик: Мархеля надо увольнять, но на смену придет разве что Вергейчик
Источник материала: Партизан
В тот же вечер, когда Люксембург вел в счете в матче с португальцами, мальтийцы не пропустили в первом тайме от Хорватии, словаки обыграли россиян, а Латвия и вовсе отыгралась с 1:3 в Турции, сборная Беларуси проглатывала один за другим мячи от Бельгии без Лукаку, де Брюйне и Тилеманса в стартовом составе.
Как итог 0:8 – самое крупное поражение в истории национальной команды. В упорной борьбе беларусы выиграли у Гибралтара (попали на 0:7 от голландцев) спор за главный позор игрового дня евроотбора на ЧМ.
Давайте закрепим исторический матч сухими цифрами: 21:4 по ударам, 15:0 – удары в створ, 15:2 – из штрафной, 4,29 на 0,28 xG. Момент Кендыша во втором тайме – единственное, что произвела команда Мархеля в Эверле.
Тренерский штаб сборной решил отзеркалить схему соперника – идея, имеющая право на жизнь, но ее исполнение было ужасным.
Во-первых, Подстрелов и Юзепчук в качестве крайних защитников в пятерке сидели глубоко и не имели возможности выбегать в контратаки. Во-вторых, прессинг бельгийцев вынуждал центральных дэфов регулярно пасовать назад на Гутора, которого тоже мгновенно накрывали. В-третьих, за длинные передачи от вратаря некому было зацепиться впереди: Лаптев на скамейке, а Кендыш в паре опорных и высоко выдергиваться не мог.
Ошибка на ошибке от Мархеля и его соратников, даже при том, что в соперниках была лучшая сборная в мировом рейтинге.
Сегодня без графиков и стрелочек. Команда получила быстрый гол и просто развалилась, а перестроение от Мархеля на четыре защитника в перерыве превратило игру в сущий кошмар. Джереми Доку делал с соперниками все, что хотел: 18-летний парень 13 раз шел в обводку, 9 попыток оказались успешными.
Грандиознейший разгром в истории подвел итог работы Мархеля: две нерешенные задачи в Лиге наций, шесть поражений в официальных матчах, а победы исключительно над Эстонией, Литвой и Казахстаном.
Михаил Мархель как главный тренер сборной устраивает только Владимира Базанова и Юрия Вергейчика.
Боссы федерации нашли человека, который удобен, никогда не говорит громко и покорно принимает все безумные идеи организации. Нарисуйте в голове публичный анализ матчей чемпионата Беларуси от Мархеля-эксперта – уныло, правда? Не думаю, что какому-либо клубу высшей лиги в будущем приглянется такой невыразительный коуч.
Говорят, после каждой неудачной встречи Мархель порывается уйти из сборной, но Вергейчик и Базанов уговаривают его остаться. Совершенно очевидно, что после унизительных 0:8 от Бельгии Мархель должен был объявить об отставке сразу же после игры, в раздевалке.
В адекватном мире было бы так, но вместо этого тренер публично обвинил игроков в отсутствии мотивации.
С этими словами не поспоришь, но назвать команду плюшевой или безвольной можем мы – болельщики и журналисты, – но никак не главный тренер. Как правило, такие заявления приводят либо к увольнению, либо к окончательной потере доверия (оно и так было минимальным) со стороны футболистов.
Полагаю, некоторые из них присоединятся к «отказникам» Мартыновичу, Нехайчику и Драгуну.
Впрочем, просматривается, почему Мархель наверняка продолжит работу с национальной командой. Ни один нормальный тренер прямо сейчас в сборную не пойдет. Думаю, это прекрасно понимают Базанов и Вергейчик, при которых белфутбол опустился на самое дно.
Мархелю банально сложно будет найти замену: на иностранца нет денег, а среди беларуских специалистов не так много отчаянных. Уважающие себя тренеры не позволяют вмешиваться в свою работу, но в нашей системе спорта другие правила.
По сути, у АБФФ небогатый выбор: держаться Мархеля дальше или доверить сборную Юрию Вергейчику. Трезво оценить ситуацию со стороны у руководителей вряд ли получится: без масштабных изменений предпосылок реализовать амбициозный план-прогноз ровно нуль, а каждый случайный успех будет перекрывать очередной жуткий провал в большом или важном матче.
0:8 в Бельгии – справедливо, закономерно, символично и объяснимо. Никакие локальные радости не свернут нас с пути вечной стагнации. Беларуский футбол окончательно утонул в кризисе.
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В тот же вечер, когда Люксембург вел в счете в матче с португальцами, мальтийцы не пропустили в первом тайме от Хорватии, словаки обыграли россиян, а Латвия и вовсе...
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