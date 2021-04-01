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Платит ли Лукашенко налог за "подарки"? Вот что ответили гомельчанину на этот вопрос

01.04.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гомельский активист Илья Миронов написал в Министерство по налогам и сборам письмо — спросил, платит ли Лукашенко налоги за подарки, которые получает на посту президента.



А их дарят. Как говорил об этом сам Лукашенко, у него хватает «хороших друзей, для которых десять-двадцать тысяч долларов — это не деньги», пишет gomel.today

В обращении Миронов пишет, что «недавно широкой общественности стали известны некоторые факты из жизни Александра Лукашенко, которые, возможно, содержат в себе состав преступления». Активист приводит в пример подаренный «майбах», о котором рассказал Лукашенко.

— Приблизительная стоимость автомобиля Maybach 62 равна $400 000, что превышает предел, установленный пунктом 22 статьи 208 Налогового Кодекса Республики Беларусь, а значит с этого дохода нужно оплатить подоходный налог, который в 2012 году был равен 12%. Итоговая сумма налога — $48000. Вызывает сомнение то, что с размером заработной платы Лукашенко (в то время — $2810-4481) была возможность оплатить этот налог, — написано в обращении.

Миронов все посчитал:

— Курс доллара в середине 2012 года — 8 320 рублей, размер базовой величины — 100 000 рублей, сумма налога — 3 993 6.в, особо крупный размер — с 3 500 б.в. Если налог не уплатили, возникают подозрения в неуплате налога в особо крупном размере, а это нарушение ч. 2 статьи 243 УК РБ, что наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности, — указывает активист в обращении.

Потому он попросил налоговую провести «полную, объективную и всестороннюю проверку по этим фактам» и дать им правовую оценку.

Ответ Илье Миронову пришел за подписью замминистра Игоря Скринникова. В нем чиновник ссылается на пункт 1 ст. 196 Налогового кодекса, есть пояснение, что доходом для целей налогообложения признается определяемая в соответствии с законом экономическая выгода в денежной или натуральной форме, она учитывается в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой эту выгоду можно оценить. 

А дальше замминистра в ответе отмечает, что имущество (в том числе подарки), которые государственное должностное лицо получает, передаются в собственность государства, сами подарки становятся госимуществом.

— Таким образом, учитывая, что доходом конкретного физлица указанное в обращении имущество не являлось, отсутствуют основания признавать его объектом налогообложения подоходным налогом, — указано в документе.

Отмечается, что врученные Лукашенко подарки во время официальных визитов или на приемах делегаций — госимущество, которое хранится в резиденции президента или в музеях, а подарки, «представляющие особую ценность», — в Национальном банке Беларуси.
 
 
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Гомельский активист Илья Миронов написал в Министерство по налогам и сборам письмо — спросил, платит ли Лукашенко налоги за подарки, которые получает на посту...
 
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