|
Тихановская: «Теперь мы знаем, что все эти победы пропаганде нужны были лишь для возвеличивания одного человека. А он не терпит тех, не подыгрывает»
Источник материала: Партизан
Светлана Тихановская поделилась мнением о Екатерине Снытиной, которая завершила карьеру в сборной Беларуси.
Екатерина Снытина, фото fibaeurope.com
Екатерина являлась капитаном национальной команды.
«Сегодня капитан сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина впервые за 16 лет проснулась не в статусе игрока национальной сборной. В Беларуси спорт всегда был одним из главных столпов пропаганды – и Снытина отказалась в ней участвовать.
В 15 лет Екатерина дебютировала чемпионате Беларуси. Уже в 22 года она вместе с Еленой Левченко привела сборную Беларуси к бронзовым медалям чемпионата Европы. Снытина помогла сборной стать шестой на Олимпиаде в Пекине, а потом выйти на чемпионат мира.
Беларусы всегда гордились своими спортсменами, но теперь мы знаем, что все эти победы и медали пропаганде нужны были лишь для возвеличивания одного человека. А он не терпит тех, не подыгрывает. Можно промолчать – и получить звезду героя. Можно возмутиться фальсификациями на выборах – и получить пытки на Окрестина.
Елена Левченко поддержала народ и отсидела 15 суток, но стала героиней в сердцах беларусов. Некоторые её бывшие коллеги по сборной даже знали, что Елену арестуют, но не стали предупреждать.
Екатерина Снытина вытащила команду на чемпионат Европы и завершила карьеру в сборной – а ее бывшая подруга заявила, что сборная ничего не потеряла от ухода лучшей баскетболистки.
Мы можем только догадываться, каких усилий Екатерине – капитану команды – стоило это решение. Но она решилась на этот шаг – ради правды и чести спортсмена. Так поступили и пловчиха Александра Герасименя, волейболист Артур Удрис, лучший шахматист Беларуси Владислав Ковалев, легендарный тренер фристайлистов Николай Козеко и его воспитанница Александра Романовская, кикбоксер Сергей Скиба, легкоатлеты Андрей Кравченко и Надежда Остапчук, целый состав футбольного клуба «Крумкачы» и гандбольного клуба «Витязь» и многие-многие другие.
Давайте еще раз поблагодарим этих смелых людей. Спортсмены – это гордость Беларуси. И я уверена, после всего пережитого нами и всех поступков, которые совершили спортсмены в ответ на репрессии, в новой Беларуси мы будем гораздо больше любить спорт!» – написала Тихановская.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тихановская: «Теперь мы знаем, что все эти победы пропаганде нужны были лишь для возвеличивания одного человека. А он не терпит тех, не подыгрывает»
Светлана Тихановская поделилась мнением о Екатерине Снытиной, которая завершила карьеру в сборной Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)