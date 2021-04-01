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Минздрав прокомментировал ЧП с опасной для жизни водой в Бешенковичах

01.04.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Напомним, из-за «отравленной» питьевой воды в больнице оказались 6 детей, а к врачам с жалобами на здоровье обращались десятки местных жителей

Как уже сообщалось, в Бешенковичах произошла авария на водопроводных сетях, из-за чего канализационная вода попала в краны с питьевой, в результате десятки людей отравились, шесть детей были госпитализированы.

Вечером 31 марта официально ситуацию прокомментировали в Минздраве. В пресс-службе ведомства заявили, что ЧС с водой в Бешенковичах взято под контроль. И добавили, что эпидемиологическое расследование проводится санэпидслужбой Витебщины, взяты пробы питьевой воды из городского поселка для лабораторных исследований.

31 марта на место аварии была направлена группа экспертов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Минздрава, уточнили в ведомстве.

Причины аварии пока выясняются. С жалобами на рвоту, диарею, повышение температуры к врачам обратились дсятки жителей Бешенковичей. 

А в Бешенковиской ЦРБ продолжают лечиться несколько детей, их состояние оценивается как удовлетворительное.
 
 
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Напомним, из-за «отравленной» питьевой воды в больнице оказались 6 детей, а к врачам с жалобами на здоровье обращались десятки местных жителей
 
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