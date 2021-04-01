МТБанк купил Идея Банк. Что нужно знать клиентам этих банков про слияние

Источник материала: Tut.by

МТБанк 1 апреля закрыл сделку по покупке контрольного пакета Идея Банка. Об этом сообщили в пресс-службе МТБанка. В банке также рассказали, изменится ли что-либо для клиентов из-за слияния.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«1 апреля ЗАО „МТБанк“ прибрёл 99,999% акций ЗАО „Идея Банк“ (Беларусь), выкупив доли у Getin Holding S.A. и Getin International S.A. (Польша). Стоимость сделки составила 50 миллионов белорусских рублей», — сообщили в МТБанке.

С 2 апреля начнется процесс присоединения Идея Банка к МТБанку. Однако пока Идея Банк продолжит самостоятельную работу.

«Мировой банковский сектор идет путем консолидации финансовых институтов. Укрупнение банков даёт возможность расширить спектр банковских продуктов и услуг для клиентов, повысить качество предоставляемого сервиса и, как следствие, предоставляет клиентам банка более широкие возможности. Благодаря объединению опыта, экспертизы и продуктовой линейки двух банков мы сможем предложить рынку еще больше инновационных банковских продуктов и сервисов. И тем самым способствовать переходу отношений банка с клиентом на новый уровень», — отметил председатель правления МТБанка Дмитрий Шидлович.

«Объединение двух банков позволит открыть новую страницу в развитии банковского сектора. Уверены, что опыт и экспертиза такого сильного игрока рынка, как МТБанк, откроют новые возможности для клиентов ЗАО „Идея Банк“, — прокомментировала сделку председатель правления Идея Банка Елена Папушева.

Изменится ли что-либо для клиентов банков

Планируется, что окончательное слияние банков произойдет до конца этого года. „По окончании процесса интеграции объединенный банк будет работать под общим брендом МТБанка“, — уточнили с МТБанке. — Все продукты и услуги ЗАО „Идея Банк“ в переходном периоде останутся доступны его клиентам в полном объеме: сохраняются все условия, возможность пользоваться текущими счетами, депозитами, платёжными карточками, мобильным и интернет-банками, осуществлять необходимые платежи, получать консультации и поддержку специалистов в привычной для них среде», — сообщили в МТБанке.

Напомним, в конце 2020 года Нацбанк Беларуси выдал разрешение на покупку МТБанком контрольного пакета акций Идея Банка, которым сейчас владеет польский Getin Holding.