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«Выжигать каленым железом». Лукашенко - про разборки силовиков с торговыми сетями и бесконтрольные цены
Источник материала: Tut.by
С супермакетами и магазинами, которые отказывались брать к реализации белорусские товары, разбираются правоохранительные органы. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко на встрече с главой МАРТ и первым вице-премьером. Из других тем, которые обсудили, — «бесконтрольное» ценообразование, рванувшую инфляцию, говорили про «небогатых соотечественников». Напомним, годовая инфляция в феврале разогналась до 8,7%. Это произошло во многом из-за
Про торговлю, которая «отказывалась брать на продажу белорусские товары»
«Мы сегодня производим огромный спектр товаров потребления. А в отдельных наших так называемых супермаркетах и магазинах мы этого не видим, — заявил Александр Лукашенко,
Лукашенко сказал, что не будет называть эти компании, и высказал сожаление, что подобная информация ему поступила не от главы МАРТ Владимира Колтовича.
«Это говорит о том, что те поручения, которые мною даны вам, прежде всего, профсоюзам и депутатам (правительство мы из этого списка не исключаем, естественно), как минимум не совсем исполняются. Подобные вещи надо не просто пресекать, а выжигать каленым железом», — сказал Лукашенко.
Про цены и «небогатых соотечественников»
На встрече также подняли вопрос критического импорта, говорили про необходимость контролировать ситуацию с ценами на потребительские товары и не допускать фактов их необоснованного роста.
«Как вы говорите, прежде всего на товары (речь о контроле над ценообразованием. — Прим.), которые пользуются повышенным спросом у наших небогатых соотечественников. Но самое главное — недопустимость необоснованного роста цен. Как вы понимаете „необоснованного роста“ и как вы с этим справляетесь? Не дай бог во втором, третьем и далее кварталах мы будем иметь проблемы бесконтрольного, мягко говоря, ценообразования», — заявил Лукашенко.
Уточним, что за два первых месяца этого года инфляция составила 3,1% (при плане на год — не больше 5%).
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«Выжигать каленым железом». Лукашенко - про разборки силовиков с торговыми сетями и бесконтрольные цены
С супермакетами и магазинами, которые отказывались брать к реализации белорусские товары, разбираются правоохранительные органы. Об этом заявил сегодня...
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