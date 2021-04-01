Аршавин бросил жену, которая неизлечимо больна. Мнение о том, почему мужчины легко начинают «новую жизнь»

Источник материала: Tut.by

Недавно в фейсбуке рассказывали увлекательную историю . Лет двадцать тому назад мужчина бросил свою девушку с полугодовалым ребенком на руках и все эти годы не принимал в их жизни никакого участия. И вот спустя что-то около двадцати лет он внезапно увидел фото сына в социальных сетях. «Хм, а ведь это мой сын, такой взрослый, интересно было бы пообщаться», — подумал мужчина и пригласил того на встречу. При встрече юноша дал мужчине в глаз, развернулся и ушел. Вот тогда обиженный отец сел и зарыдал: «За что? Почему? Я же подарил его матери такого прекрасного мальчика»…

В нашей семье тоже есть один такой родственник: в свое время он оставил жену и шестилетнего сына ради новой семьи, никогда не интересовался их жизнью и ничем не помогал, а потом вдруг по прошествии более тридцати лет стал старым сентиментальным «дедушкой» и захотел общаться с внуком. Теперь пишет трогательные письма с обращением «любимые мои, дорогие и родные!». Мы лишь недоуменно пожимаем плечами и вежливо говорим «спасибо».



Фото: unsplash.com

Мужчины очень легко уходят, но если им вздумается, так же легко возвращаются через десять-двадцать-тридцать-сорок лет. Как ни в чем не бывало. И удивляются, что им не рады.

— Я хочу видеть свою дочь! — говорил герой знаменитого фильма «Москва слезам не верит.

— Зачем? Ты прекрасно жил без нее все эти годы…

И правда, зачем?

Вот сейчас светская хроника вовсю обсуждает скандал — Андрей Аршавин бросил очередную жену, Алису Аршавину, ради «более новой» и главное более молодой возлюбленной. Притом бросил по смс-сообщению.

История совсем дикая: футболист выгнал Алису из общего дома, который внезапно оказался переписан на его мать, забрал машину, предварительно вырвав и выбросив из нее автомобильное кресло собственного ребенка. Мать футболиста и вовсе подала на бывшую невестку в суд с требованием возместить деньги за проживание в якобы ее доме — сумма около двух миллионов российских рублей. А сама бывшая жена, меж тем, находится в больнице в довольно плачевном состоянии — она борется с тяжелым заболеванием. Алиментов Аршавин, говорят, не платит.

Эта семья надоела, несите следующую.

Аршавин с бывшей женой Алисой

В общем-то, удивляться не приходится. Не менее отвратительная история случилась и раньше, когда Аршавин бросил первую жену Юлию Барановскую и ушел к этой самой Алисе. На тот момент Юлия вот-вот должна была родить третьего ребенка. Аршавин ушел, не оставив ничего. И за все эти годы мало того, что ни разу не изъявил желания увидеть своих детей или принять хоть какое-то участие в их жизни, но и категорически отказывался давать им разрешение на выезд за рубеж. Так что после подобного отношения к первой жене и детям стоит ли ожидать иного отношения к следующим семьям?

Юлия Барановская с детьми

К гадалке не ходи: в один прекрасный день Аршавин станет больным, старым, сентиментальным и неожиданно вспомнит, что у него есть дети. Только вот захотят они его увидеть или заедут, просто чтобы дать в глаз?

Есть и локальная история из последних новостей: Иван Вабищевич, больше известный как дядя Ваня, также ушел из семьи, в сорок лет решив начать новую жизнь. Ни в коем случае не будем ставить «родного» дядю Ваню на одну ступень с тираном Аршавиным (тем более что, судя по интервью, Иван оставил квартиру бывшей жене и дочерям и планирует общаться с детьми). Но, тем не менее, кое-что в этой истории неприятно резануло глаз. Все комментарии под интервью с музыкантом были в таком духе: «Ваня молодец!», «Так держать!», «Гордимся тобой!» и прочими вдохновленно-поддерживающими вещами.

Безусловно, нет ничего плохого в том, чтобы начать новую жизнь, и каждый имеет на это право. Но все же на этом фоне восторженных комментариев для меня лично где-то потерялись его жена и дочери. А как они, рады ли новой жизни?

Силы изначально неравны.



Фото: pinterest.com

Мужчины совершенно спокойно уходят — просто так или к другим, бросают жен, бросают детей. Начинают заново. Взять того же Петросяна: совершенно непривлекательный мужчина, глубоко пенсионного возраста бросает «старую» жену и начинают с чистого листа — с тридцатилетней красавицей и новорожденным сыном. Ты с ярмарки, а я на ярмарку.

Может себе позволить. Просто потому, что мужчина. А Степаненко, если посмотреть правде в глаза, не очень-то кому-то и нужна, несмотря на свое ошеломительное похудение, новый образ, известность, статус и финансовое положение. Потому что она всего лишь старая женщина.

То есть мужчина, независимо от возраста, в любой момент может начать новую жизнь с новой и более молодой женой, завести новых детей, как будто бы прожить еще одну, дополнительную жизнь.

У женщины такой возможности чаще всего нет. Даже если возраст еще позволяет начать заново, она всё равно остается одна с двумя, тремя детьми. Мужа нет, но есть «старая» семья, за которую она теперь одна в ответе. И начать с чистого листа, прожить еще одну жизнь для нее уже невозможно. Вот только хорошо это или плохо?

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