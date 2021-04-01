«Нахожу их забавными». 55-летняя модель ответила подписчикам, которые ругают ее за откровенные фото

Источник материала: Tut.by

Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения 55-летняя Паулина Поризкова ответила пользователям Сети, которые ругают ее за откровенные фото, пишет lenta.ru .

В своем инстаграме Паулина разместила коллаж из скриншотов негативных комментариев. В своих сообщениях подписчики ругали модель за кадры, на которых она запечатлена в черном комплекте нижнего белья, чулках и туфлях на каблуках. «Тебе нужна добрая порция ботокса, выглядишь как 75-летняя бабушка», «Оденься, ты больная», «Ты взрослая женщина! Почему ты ведешь себя как 16-летняя?», «У тебя кожа и голос курильщика. Стыд», — писали они.

«Я знаю, многие из вас считают, что таких мерзких людей нужно просто блокировать, но я не соглашусь. Верю, что им необходимо напомнить об ответственности за то, что они говорят. К тому же я нахожу их довольно забавными. Вы ведь знаете, как обезоружить хулиганов на школьном дворе? Нужно просто высмеять их», — ответила Поризкова. Ее пост набрал более девяти тысяч лайков.

Паулина часто публикует фото в нижнем белье и купальнике, а то и вовсе без, демонстрируя свое подтянутое тело.