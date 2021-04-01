ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Единый газовый рынок с Россией планируют создать к 2022 году

01.04.2021 12:45 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Единый газовый рынок России и Беларуси может заработать уже в следующем году, считает посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Единый газовый рынок с Россией планируют создать к 2022 году
Фото: embassybel.ru

«Труба газовая идет и по России, и по Беларуси, вся инфраструктура создана, поэтому здесь сразу видится единый рынок. Мы надеемся, что он заработает 1 января 2022 года», — заявил он в интервью «Российской газете».

По мнению дипломата, двум странам нужно создать так называемый пилотный проект, потому что в Евразийском экономическом союзе единый рынок газа должен появиться к 1 января 2025 года. «А мы хотим это сделать раньше. И я убежден, что и Россия, и Беларусь от этого только выиграют, и все соседи по ЕАЭС увидят это и последуют нашему примеру», — полагает Семашко.

Он отметил, что создание единой энергосистемы России и Беларуси имеет более отдаленные перспективы. Первоначально, по его словам, обсуждается создание объединенной системы.

«Должны быть созданы одинаковые условия работы. И стоимость киловатт-часа, и, соответственно, тарифы на передачу и т.д. Но вначале видится, что должны быть определены уполномоченные операторы белорусской и российской систем. И вот эти торги должны идти пока в опте, через сечение, которое есть на границе России и Беларуси. Те линии электропередачи, которые есть, например, между Смоленском и Беларусью, позволяют пропускать где-то 7-8 млрд киловатт-часов. В этих пределах будет идти оптовая программа. Параллельно с этим будет идти процесс создания единой энергосистемы России и Беларуси", — сказал он. В отличие от газового рынка, где создана вся инфраструктура, "здесь ее пока нет". "Поэтому на первом этапе рынок должен быть объединен, возможно, в течение 3-4 лет», — прогнозирует посол.

Как сообщалось, Семашко также заявил в интервью «Российской газете», что все дорожные карты по интеграции России и Беларуси будут согласованы до конца апреля.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Единый газовый рынок России и Беларуси может заработать уже в следующем году, считает посол Беларуси в России Владимир Семашко.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Проезд Ратавальников». Депутаты очень странно перевели минский топоним на русский язык
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by