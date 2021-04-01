Подорожал газ для населения в баллонах

В Беларуси с 1 апреля выросла цена сжиженного углеводородного газа, который продается гражданам в малолитражных баллонах.





Стоимость сжиженного газа в баллонах увеличена на 11 копеек — до 1,26 рубля за 1 кг.

Цена изменилась для заправки всех газовых баллонов, реализуемых населению — объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2,0 кг), 12 л (5,0 кг) и 27 л (11,4 кг).

Такое решение содержится в постановлении МАРТ № 18 от 24 марта 2021 года.