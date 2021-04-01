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Подорожал газ для населения в баллонах
Источник материала: Навiны
В Беларуси с 1 апреля выросла цена сжиженного углеводородного газа, который продается гражданам в малолитражных баллонах.
Стоимость сжиженного газа в баллонах увеличена на 11 копеек — до 1,26 рубля за 1 кг.
Цена изменилась для заправки всех газовых баллонов, реализуемых населению — объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2,0 кг), 12 л (5,0 кг) и 27 л (11,4 кг).
Такое решение содержится в постановлении МАРТ № 18 от 24 марта 2021 года.
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В Беларуси с 1 апреля выросла цена сжиженного углеводородного газа, который продается гражданам в малолитражных баллонах.
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