Чемпионат Беларуси по волейболу: игроки солигорского «Шахтёра» одержали победу над минским «Строителем»

Источник материала: ОНТ

Волейболисты солигорского «Шахтёра» одержали вторую победу в финальной серии мужского чемпионата Беларуси против минского «Строителя».

На этот раз горняки не испытали проблем c соперником и выиграли со счётом 3:0. Таким образом, команда Виктора Бекши находится в шаге от завоевания золотых медалей чемпионата страны. Следующий, возможно, последний матч серии пройдёт в субботу на «Чижовка-Арене».

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