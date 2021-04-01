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Чемпионат Беларуси по волейболу: игроки солигорского «Шахтёра» одержали победу над минским «Строителем»
Источник материала: ОНТ
Волейболисты солигорского «Шахтёра» одержали вторую победу в финальной серии мужского чемпионата Беларуси против минского «Строителя».
На этот раз горняки не испытали проблем c соперником и выиграли со счётом 3:0. Таким образом, команда Виктора Бекши находится в шаге от завоевания золотых медалей чемпионата страны. Следующий, возможно, последний матч серии пройдёт в субботу на «Чижовка-Арене».
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Чемпионат Беларуси по волейболу: игроки солигорского «Шахтёра» одержали победу над минским «Строителем»
Волейболисты солигорского «Шахтёра» одержали вторую победу в финальной серии мужского чемпионата Беларуси против минского «Строителя». На этот раз горняки не...
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