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Гандбольная лига чемпионов: немецкий «Киль» обыграл венгерский «Пик»

01.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гандбольная лига чемпионов: немецкий «Киль» обыграл венгерский «Пик»

Первые матчи плей-офф Лиги чемпионов уже завершены. Хорошую заявку на выход в четвертьфинал сделал «Киль». Немецкий клуб на выезде уверенно обыграл венгерский «Пик» - 33:28.

Польский «Кельце» с трудом справился с «Нантом». После первого тайма французы вели со счетом 14:12, но удержать преимущество не смогли – поражение «Нанта» со счетом 24:25. Самый результативный у победителей – Алекс Дуйшебаев, он забросил 6 мячей. У белоруса Владислава Кулеша – 4 гола. Артем Королек нанес 1 точный бросок. Ответные матчи пройдут 7 апреля.  

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Первые матчи плей-офф Лиги чемпионов уже завершены. Хорошую заявку на выход в четвертьфинал сделал «Киль». Немецкий клуб на выезде уверенно обыграл венгерский...
 
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