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«Властелин колец» из Советского Союза: в сети появился телеспектакль из 90-х по роману Джона Толкина

01.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Властелин колец» из Советского Союза: в сети появился телеспектакль из 90-х по роману Джона Толкина

«Властелин колец» из Советского Союза. В сети появился ранее утерянный телеспектакль по мотивам романа Джона Толкина «Братство кольца». «Хранителей» сняли на Ленинградском телевидении в начале 90-х.

Спектакль снят в двух частях, премьера состоялась в апреле 91-го, то есть за 10 лет до того, как вышла голливудская версия, которая получила четыре премии «Оскар». В советском представлении все герои выглядят необычно, но их легко узнать - Гендэльф, Бильбо, Фродо. Рассказчиком выступил Андрей Романов из музыкальной группы «Аквариум». Он же записал все песни к «Хранителям». Посмотреть такую версию «Властелина колец» теперь может каждый – 30 лет спустя она в открытом доступе.

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«Властелин колец» из Советского Союза. В сети появился ранее утерянный телеспектакль по мотивам романа Джона Толкина «Братство кольца». «Хранителей» сняли на...
 
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