Только взгляните на эти глаза! 10 фотографий питомцев, которые поняли, что провинились

Источник материала: ОНТ

Даже самые спокойные домашние животные способны на проделки. Разбить горшок с цветком, погрызть обувь или рассыпать по всей комнате еду – любимые занятия четвероногих. Герои этой подборки фотографий провинились, и сами это прекрасно понимают.



thompson207



The96kHz



saintlizzy



Stupid_Drunk_Guy



emikeii

Ropa-grande



alilhedonish



salt-in-the-sea



abhijeet2096



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