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Только взгляните на эти глаза! 10 фотографий питомцев, которые поняли, что провинились
Источник материала: ОНТ
Даже самые спокойные домашние животные способны на проделки. Разбить горшок с цветком, погрызть обувь или рассыпать по всей комнате еду – любимые занятия четвероногих. Герои этой подборки фотографий провинились, и сами это прекрасно понимают.
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Даже самые спокойные домашние животные способны на проделки. Разбить горшок с цветком, погрызть обувь или рассыпать по всей комнате еду – любимые занятия...
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