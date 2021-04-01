ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Только взгляните на эти глаза! 10 фотографий питомцев, которые поняли, что провинились

01.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Только взгляните на эти глаза! 10 фотографий питомцев, которые поняли, что провинились

Даже самые спокойные домашние животные способны на проделки. Разбить горшок с цветком, погрызть обувь или рассыпать по всей комнате еду – любимые занятия четвероногих. Герои этой подборки фотографий провинились, и сами это прекрасно понимают. 


thompson207 


The96kHz 


saintlizzy 


Stupid_Drunk_Guy 


emikeii 
Ropa-grande 


alilhedonish 


salt-in-the-sea 


abhijeet2096 


DanielleDryBones 











Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Даже самые спокойные домашние животные способны на проделки. Разбить горшок с цветком, погрызть обувь или рассыпать по всей комнате еду – любимые занятия...
 
Новости дня
Новости разные
 
В воскресенье пройдет открытие сезона time-attack. Как туда попасть?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by