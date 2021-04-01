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Заготовка березового сока идет в Бресткой области
Источник материала: ОНТ
На юге Беларуси полным ходом идёт заготовка березового сока. К сбору в этом году приступили на месяц позже из-за погоды.
Но сейчас, когда в Бресте около +20°C, все устремились за природным напитком. Впрочем, работа в лесхозах началась куда раньше. С выбора участка с удобным подъездом и подходящими деревьями. Далее берёзу подготавливают и принимают заявки от населения. За сезон в Брестском лесхозе собираются заготовить 380 тонн сока.
Литр сока здесь стоит 18 коп. Можно заготавливать самостоятельно – это бесплатно, но нужно разрешение лесхоза. При его отсутствии могут выписать штраф – для физических лиц до 20 базовых величин.
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На юге Беларуси полным ходом идёт заготовка березового сока. К сбору в этом году приступили на месяц позже из-за погоды. Но сейчас, когда в Бресте около +20°C, все...
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