ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Заготовка березового сока идет в Бресткой области

01.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Заготовка березового сока идет в Бресткой области

На юге Беларуси полным ходом идёт заготовка березового сока. К сбору в этом году приступили на месяц позже из-за погоды.

Но сейчас, когда в Бресте около +20°C, все устремились за природным напитком. Впрочем, работа в лесхозах началась куда раньше. С выбора участка с удобным подъездом и подходящими деревьями. Далее берёзу подготавливают и принимают заявки от населения. За сезон в Брестском лесхозе собираются заготовить 380 тонн сока.

Владимир Дорошенко, лесник Муховецкого лесничества: «Звонят, на какой день – все по записи. У нас или 8:30 или в 17:00. И все люди приезжают, мы их считаем, выписываем квитанцию, рассчитываются и уезжают домой закатывать».

Литр сока здесь стоит 18 коп. Можно заготавливать самостоятельно – это бесплатно, но нужно разрешение лесхоза. При его отсутствии могут выписать штраф – для физических лиц до 20 базовых величин. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На юге Беларуси полным ходом идёт заготовка березового сока. К сбору в этом году приступили на месяц позже из-за погоды. Но сейчас, когда в Бресте около +20°C, все...
 
Новости дня
Новости разные
 
В воскресенье пройдет открытие сезона time-attack. Как туда попасть?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by