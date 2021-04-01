«Самое главное – недопустимость необоснованного роста цен»: Лукашенко проводит совещание по вопросам ценообразования

Источник материала: ОНТ

Ситуация с ценами на потребительские товары должна находиться под постоянным контролем правительства, которое не должно допускать фактов их необоснованного роста. С таким заявлением сегодня в ходе совещания с первым вице-премьером Николаем Снопковым и Министром антимонопольного регулирования и торговли Владимиром Колтовичем выступил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

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