Стрельба в бизнес-центре Калифорнии: есть погибшие

Источник материала: ОНТ

Стрельба в бизнес-центре в Калифорнии. Четыре человека погибли.

Трагедия случилась в городе Ориндж – такого здесь не было с 1997 года. Мужчина с оружием ворвался в офисное здание. И к приезду полиции успел убить троих взрослых и ребенка. Ещё один человек ранен. При задержании полиция также подстрелила подозреваемого. Он в больнице под стражей. О мотивах нападения пока не сообщается. Идёт расследование.

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