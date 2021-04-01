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Стрельба в бизнес-центре Калифорнии: есть погибшие

01.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стрельба в бизнес-центре Калифорнии: есть погибшие

Стрельба в бизнес-центре в Калифорнии. Четыре человека погибли.

Трагедия случилась в городе Ориндж – такого здесь не было с 1997 года. Мужчина с оружием ворвался в офисное здание. И к приезду полиции успел убить троих взрослых и ребенка. Ещё один человек ранен.  При задержании полиция также подстрелила подозреваемого. Он в больнице под стражей. О мотивах нападения пока не сообщается. Идёт расследование.

 

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Стрельба в бизнес-центре в Калифорнии. Четыре человека погибли. Трагедия случилась в городе Ориндж – такого здесь не было с 1997 года. Мужчина с оружием ворвался в...
 
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