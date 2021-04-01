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Финляндия открывает в Минске визовый центр
Источник материала: ОНТМинске визовый центр" class="one-news__figure-img">
Финляндия открывает в Минске визовый центр. Обращаться туда можно уже с сегодняшнего дня.
Раньше все «финские вопросы» белорусы решали через посольство Эстонии. Впрочем, путешественникам стоит помнить о том, что Финляндия в списке стран, по возвращению из которых придется соблюдать 10-днейвный карантин. Сейчас в перечне Минздрава таких 145 государств. Он постоянно обновляется – в ту или иную сторону – в зависимости от эпидобстановки в странах.
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Финляндия открывает в Минске визовый центр. Обращаться туда можно уже с сегодняшнего дня. Раньше все «финские вопросы» белорусы решали через посольство Эстонии....
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