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Фотограф показала снимок модели без ретуши. Разница вас удивит!

01.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фотограф показала снимок модели без ретуши. Разница вас удивит!

Если вы думаете, что на обложках глянцевых журналов красуются модели без изъянов, вы заблуждаетесь. Бьюти-фотограф Наташа Линдеманн показала, что остается за кадром фотосессий.  

Девушка опубликовала в TikTok видео, на котором видно, как модель выглядит на фото до и после обработки. 

Сначала показан отретушированный снимок. У модели идеальная кожа, красивая форма лица. 

Следом Линдеманн продемонстрировала фотографию без обработки. Этот снимок – яркий пример того, что рекламные фото далеко не всегда соответствуют действительности. 

Если сравнить два кадра, можно заметить, что модели выровняли тон кожи, скрыли несовершенства и подкорректировали форму лица. 

Этими фотографиями Наташа решила показать, что несовершенства бывают у всех и не стоит комплексовать по поводу своей внешности, равняясь на чужую. 

«Мы не всегда выглядим на снимках так же, как в жизни, и это абсолютно нормально. Более того, это вовсе не мешает нам быть красивыми», «Это видео помогает понять, что все мы люди, у каждого из нас есть изъяны, и это абсолютно нормально. Не нужно завидовать. Любите себя, родных и окружающих», – написали пользователи Сети.

ФОТО: nataschalindemann / TikTok

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Если вы думаете, что на обложках глянцевых журналов красуются модели без изъянов, вы заблуждаетесь. Бьюти-фотограф Наташа Линдеманн показала, что остается за...
 
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