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Фотограф показала снимок модели без ретуши. Разница вас удивит!
Источник материала: ОНТ
Если вы думаете, что на обложках глянцевых журналов красуются модели без изъянов, вы заблуждаетесь. Бьюти-фотограф Наташа Линдеманн показала, что остается за кадром фотосессий.
Девушка
Сначала показан отретушированный снимок. У модели идеальная кожа, красивая форма лица.
Следом Линдеманн продемонстрировала фотографию без обработки. Этот снимок – яркий пример того, что рекламные фото далеко не всегда соответствуют действительности.
Если сравнить два кадра, можно заметить, что модели выровняли тон кожи, скрыли несовершенства и подкорректировали форму лица.
Этими фотографиями Наташа решила показать, что несовершенства бывают у всех и не стоит комплексовать по поводу своей внешности, равняясь на чужую.
«Мы не всегда выглядим на снимках так же, как в жизни, и это абсолютно нормально. Более того, это вовсе не мешает нам быть красивыми», «Это видео помогает понять, что все мы люди, у каждого из нас есть изъяны, и это абсолютно нормально. Не нужно завидовать. Любите себя, родных и окружающих», – написали пользователи Сети.
ФОТО: nataschalindemann / TikTok
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Если вы думаете, что на обложках глянцевых журналов красуются модели без изъянов, вы заблуждаетесь. Бьюти-фотограф Наташа Линдеманн показала, что остается за...
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