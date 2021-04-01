Близнецы: почему наука до сих пор не может объяснить этот феномен?

Источник материала: ОНТ

Чудо природы, которое до сих пор никто не объяснил с рациональной точки зрения. Явление, когда на свет появляются люди, похожие друг на друга как две капли воды, удивляет даже в XXI веке. Кстати, двойняшки могут родиться в один день, но быть совершенно непохожими. Почему так происходит?

Пятнадцать лет назад, 19 декабря в семье Широкопытовых родились две девочки-близняшки. Они абсолютно похожи - светлые волосы, голубые глаза и нежные черты лица.

Сейчас девочек легко различить – они сделали разные прически. Да и увлечения у них тоже отличаются – Настя любит читать, много поет и планирует поступать на юриста, а Ксюша ищет себя в сфере красоты – учится делать макияж, и в будущем видит себя визажистом.

Анастасия и Ксения Широкопытовы, учащиеся 9 класса средней школы №59 г. Минска: «В детстве очень были похожи. На фотографиях никто не может отличить, где кто. Даже мы… Нет, почему, а я могу».

Ирина Елец, педагог-организатор средней школы №59 г. Минска: «Когда пришли, были абсолютно одинаковые. Различить их было очень тяжело. В поведении да, есть разница. Мы всегда у них спрашивали, кто есть кто и, если мы не могли их различить, они нам всегда помогали. Обиды в этом никогда не было. В некоторых моментах за счет того, как они заплетались, их немножко можно было различить, но не всегда. Настя более такая спокойная, размеренная, а Ксюша добивается своих целей, идет до самого конца».

Рождение близнецов – явление довольно редкое, они составляют всего 2% новорожденных. Близнецами называют детей, которые образовались из одной яйцеклетки, оплодотворенной одним сперматозоидом, которая разделилась на две части. Говоря научным языком, это монозиготные близнецы. Кстати, ДНК у них, как и внешность, полностью одинаковая. Раньше это создавало некоторые сложности, например, если один из близняшек совершал преступление, то по слюне или волосу определить, кто именно это сделал, было невозможно.

Ирма Моссэ, заведующая лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси: «Выяснилось, что внешние факторы образа жизни тоже оставляют на ДНК свои следы в виде эпигенетических изменений, которые приводят к тому, что гены или затормаживаются и не работают, или наоборот работают более интенсивно. Так вот, определяя экспрессию генов, можно как раз выявить какие-то различия в образе жизни, а они неминуемо есть, и различить, кто есть кто».

В конце прошлого века в США абсолютно одинаковые близнецы Крейг и Марк Сандерсы женились на близняшках Диане и Дарлин Неттемейер. Через год у Дианы и Крейга родились абсолютно одинаковые дети. Спустя время в семье Марка и Дарлин тоже произошло пополнение. Интересно, что если обе пары родителей-близнецов имеют один и тот же набор генов, то генетически все их дети являются родными братьями и сестрами. Но две абсолютно симметричные семьи с одинаковыми детьми невозможны.

Ирма Моссэ, главный научный сотрудник лаборатории генетики человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси: «Дети будут разные, потому что в каждом случае от папы и от мамы переходят разные клетки. Поэтому один ребенок взял больше мужских хромосом, а меньше женских, другой, наоборот, больше женских и меньше мужских. Поэтому дети будут различаться».

В общем, как вы поняли – тема эта интересная и даже для ученых до сих пор полна загадок. Ну, а этим утром во всех тонкостях рождения близнецов разбирались.

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