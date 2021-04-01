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Близнецы: почему наука до сих пор не может объяснить этот феномен?
Источник материала: ОНТ
Чудо природы, которое до сих пор никто не объяснил с рациональной точки зрения. Явление, когда на свет появляются люди, похожие друг на друга как две капли воды, удивляет даже в XXI веке. Кстати, двойняшки могут родиться в один день, но быть совершенно непохожими. Почему так происходит?
Пятнадцать лет назад, 19 декабря в семье Широкопытовых родились две девочки-близняшки. Они абсолютно похожи - светлые волосы, голубые глаза и нежные черты лица.
Сейчас девочек легко различить – они сделали разные прически. Да и увлечения у них тоже отличаются – Настя любит читать, много поет и планирует поступать на юриста, а Ксюша ищет себя в сфере красоты – учится делать макияж, и в будущем видит себя визажистом.
Рождение близнецов – явление довольно редкое, они составляют всего 2% новорожденных. Близнецами называют детей, которые образовались из одной яйцеклетки, оплодотворенной одним сперматозоидом, которая разделилась на две части. Говоря научным языком, это монозиготные близнецы. Кстати, ДНК у них, как и внешность, полностью одинаковая. Раньше это создавало некоторые сложности, например, если один из близняшек совершал преступление, то по слюне или волосу определить, кто именно это сделал, было невозможно.
В конце прошлого века в США абсолютно одинаковые близнецы Крейг и Марк Сандерсы женились на близняшках Диане и Дарлин Неттемейер. Через год у Дианы и Крейга родились абсолютно одинаковые дети. Спустя время в семье Марка и Дарлин тоже произошло пополнение. Интересно, что если обе пары родителей-близнецов имеют один и тот же набор генов, то генетически все их дети являются родными братьями и сестрами. Но две абсолютно симметричные семьи с одинаковыми детьми невозможны.
В общем, как вы поняли – тема эта интересная и даже для ученых до сих пор полна загадок. Ну, а этим утром во всех тонкостях рождения близнецов разбирались.
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Чудо природы, которое до сих пор никто не объяснил с рациональной точки зрения. Явление, когда на свет появляются люди, похожие друг на друга как две капли воды,...
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