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Сенаторы – в регионах: очередная встреча прошла в Могилёвском университете продовольствия
Источник материала: ОНТ
Проект нового Кодекса об образовании, профориентация в школах и кулинарный мастер-класс. Сенаторы продолжают встречи в регионах. Председатель Постоянной комиссии по образованию, науке и культуре ознакомился с идеями и наработками молодёжного парламента в Могилёвском университете продовольствия.
В частности, говорили о необходимости внедрять производственный туризм уже со школьной скамьи. Это поможет детям получить более полное представление о будущей профессии. Предложения учтут при разработке нового кодекса об образовании – его могут принять уже в первом чтении весенней сессии парламента.
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Проект нового Кодекса об образовании, профориентация в школах и кулинарный мастер-класс. Сенаторы продолжают встречи в регионах. Председатель Постоянной комиссии...
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