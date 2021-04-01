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Сенаторы – в регионах: очередная встреча прошла в Могилёвском университете продовольствия

01.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Проект нового Кодекса об образовании, профориентация в школах и кулинарный мастер-класс. Сенаторы продолжают встречи в регионах. Председатель Постоянной комиссии по образованию, науке и культуре ознакомился с идеями и наработками молодёжного парламента в Могилёвском университете продовольствия. 

В частности, говорили о необходимости внедрять производственный туризм уже со школьной скамьи. Это поможет детям получить более полное представление о будущей профессии. Предложения учтут при разработке нового кодекса об образовании – его могут принять уже в первом чтении весенней сессии парламента.   

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке и культуре Совета республики Национального собрания Беларуси: «Все это вкупе даст хороший законопроект, который должен служить минимум 10 лет. Как говорит наш Президент, законы надо писать на перспективу, чтобы люди знали по каким правилам им жить. Самое главное, чтобы законопроекты были доступны и понятны для того, кто ими будет руководствоваться».

Виктория Короткая, член молодёжного парламента от Круглянского района: «Очень приятно, что инициативы молодёжи нашли поддержку местной власти. И в нашем парке отдыха оборудовали воркаут-площадку, которая сейчас пользуется большой популярностью. И вообще у нашей молодёжи много инициатив, которые, я уверена, найдут поддержку и будут воплощены в жизнь».

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Проект нового Кодекса об образовании, профориентация в школах и кулинарный мастер-класс. Сенаторы продолжают встречи в регионах. Председатель Постоянной комиссии...
 
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