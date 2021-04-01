ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В воскресенье пройдет открытие сезона time-attack. Как туда попасть?

01.04.2021 12:51 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В ближайшее воскресенье, 4 апреля, на картодроме «Стайки» пройдет открытие летнего сезона по шоссейно-кольцевым автогонкам (time-attack). Как вы и просили, сообщаем о подобных мероприятиях заранее. Подробности в этом посте Instagram. 

Мероприятие пройдет 4 апреля с 11 до 17 часов. Организатор, которым выступает команда 22RT TRACKDAYS, утверждает, что на автогонки приезжают машины абсолютно разных классов: в различных заездах там можно встретить как Polo Sedan, так и Ferrari или Porsche.

«Главная особенность данных заездов в том, что абсолютно любой человек при наличии исправного авто может приехать к нам и повысить свои навыки вождения, которые в будущем ему обязательно помогут в каких-либо непредвиденных ситуациях, смогут перенять опыт у более профессиональных пилотов, получить развернутый ответ на свой вопрос, проехать с опытным пилотом, чтобы понять правильную технику управления автомобилем!» — сообщили Onliner представители организаторов.

Любой желающий может приехать и покататься на гоночном треке либо просто побыть зрителем (зрителям вход свободный). Кроме самих заездов, организаторами запланировано большое количество активностей: выставка редких и интересных автомобилей, автозвук и многое другое.

BMW X5 III (F15) M50D, 2017 г.в., 67 500 км
черный, внедорожник, дизель 3 л, автоматическая, полный привод
150 828 р.
57 500$ / 48 988€
BMW 4 серия I (F36) Gran Coupe, 2015 г.в., 190 000 км
черный, лифтбэк, дизель 2 л, автоматическая, задний привод
57 708 р.
22 000$ / 18 743€
BMW 3 серия III (E36) 325ia USA, 1997 г.в., 379 805 км
серый, купе, бензин 2.5 л, автоматическая, задний привод
11 279 р.
4300$ / 3663€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ближайшее воскресенье, 4 апреля, на картодроме «Стайки» пройдет открытие летнего сезона по шоссейно-кольцевым автогонкам (time-attack). Как вы и просили, сообщаем о...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ивлеева рассказала о семейной жизни с Элджеем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by