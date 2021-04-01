В воскресенье пройдет открытие сезона time-attack. Как туда попасть?

Источник материала: Onliner

В ближайшее воскресенье, 4 апреля, на картодроме «Стайки» пройдет открытие летнего сезона по шоссейно-кольцевым автогонкам (time-attack). Как вы и просили, сообщаем о подобных мероприятиях заранее. Подробности в этом посте Instagram.

Мероприятие пройдет 4 апреля с 11 до 17 часов. Организатор, которым выступает команда 22RT TRACKDAYS, утверждает, что на автогонки приезжают машины абсолютно разных классов: в различных заездах там можно встретить как Polo Sedan, так и Ferrari или Porsche.

«Главная особенность данных заездов в том, что абсолютно любой человек при наличии исправного авто может приехать к нам и повысить свои навыки вождения, которые в будущем ему обязательно помогут в каких-либо непредвиденных ситуациях, смогут перенять опыт у более профессиональных пилотов, получить развернутый ответ на свой вопрос, проехать с опытным пилотом, чтобы понять правильную технику управления автомобилем!» — сообщили Onliner представители организаторов.

Любой желающий может приехать и покататься на гоночном треке либо просто побыть зрителем (зрителям вход свободный). Кроме самих заездов, организаторами запланировано большое количество активностей: выставка редких и интересных автомобилей, автозвук и многое другое.