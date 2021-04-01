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«Проезд Ратавальников». Депутаты очень странно перевели минский топоним на русский язык

01.04.2021 12:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Минский городской Совет депутатов решил присвоить названия новой улице, проезду и скверу, но с переводом на русский язык, кажется, возникли некоторые трудности. Так, «праезд Ратавáльнікаў» в русской версии звучит как «проезд Ратавáльников». Это как если бы название фильма Квентина Тарантино «Pulp Fiction» в русском прокате звучало «Палп Фикшен». В общем, вы и сами все понимаете.

Однако соответствующий документ уже опубликован на Pravo.by, а скоро наверняка появится и табличка с названием нового проезда.

На самом деле транслитерация белорусских топонимов на русский язык — устоявшаяся практика, закрепленная в статье 17 закона «О наименованиях географических объектов». Например, «Навуковая вулiца» на русском языке носит название «Навуковая», «пасëлак Сонечны» под Минском в русскоязычной версии зовется «Сонечный», а «вуліца Будаўнікоў» в Заводском районе Минска переводится на русский как «улица Будавников».

Но может, еще не поздно все исправить? И назвать новый проезд в соответствии с нормами белорусского и русского языка?

Помогите депутатам перевести «праезд Ратавальнікаў» на русский язык

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Теги: Минск
 
 
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Минский городской Совет депутатов решил присвоить названия новой улице, проезду и скверу, но с переводом на русский язык, кажется, возникли некоторые трудности....
 
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