Фиксированный интернет A1 сбоит

Источник материала: Onliner

Абоненты фиксированного интернета оператора A1 сообщают о проблемах с доступом. «Мессенджеры не работают, у Viber для ПК восклицательный знак», — сообщил один из пользователей. Также пользователи рассказывают об отсутствии доступа к некоторым зарубежным ресурсам, не работает Zoom. Запуск VPN-клиента при этом может разрешить ситуацию.

Как пишут абоненты оператора, восстановить работу интернета также можно, используя сторонние DNS-серверы (например, от Google: 8.8.8.8 и 8.8.4.4).

(будет дополнено)