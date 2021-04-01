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Фиксированный интернет A1 сбоит

01.04.2021 12:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Абоненты фиксированного интернета оператора A1 сообщают о проблемах с доступом. «Мессенджеры не работают, у Viber для ПК восклицательный знак», — сообщил один из пользователей. Также пользователи рассказывают об отсутствии доступа к некоторым зарубежным ресурсам, не работает Zoom. Запуск VPN-клиента при этом может разрешить ситуацию.

Как пишут абоненты оператора, восстановить работу интернета также можно, используя сторонние DNS-серверы (например, от Google: 8.8.8.8 и 8.8.4.4).

(будет дополнено)

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Абоненты фиксированного интернета оператора A1 сообщают о проблемах с доступом. «Мессенджеры не работают, у Viber для ПК восклицательный знак», — сообщил один из...
 
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