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Фиксированный интернет A1 сбоит
Источник материала: Onliner
Абоненты фиксированного интернета оператора A1 сообщают о проблемах с доступом. «Мессенджеры не работают, у Viber для ПК восклицательный знак», — сообщил один из пользователей. Также пользователи рассказывают об отсутствии доступа к некоторым зарубежным ресурсам, не работает Zoom. Запуск VPN-клиента при этом может разрешить ситуацию.
Как пишут абоненты оператора, восстановить работу интернета также можно, используя сторонние DNS-серверы (например, от Google: 8.8.8.8 и 8.8.4.4).
(будет дополнено)
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