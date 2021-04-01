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Лукашенко снова пугает торговлю "каленым железом"

01.04.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С супермакетами и магазинами, которые отказывались брать к реализации белорусские товары, разбираются правоохранительные органы, заявил сегодня Лукашенко на встрече с главой МАРТ и первым вице-премьером.

Из других тем, которые обсудили, — «бесконтрольное» ценообразование, рванувшая инфляция, «небогатые соотечественники», пишет tut.by

Напомним, годовая инфляция в феврале разогналась до 8,7%. Это произошло по большей части из-за повышения НДС на многие продукты, лекарства, медизделия, детские товары.

Про торговлю, которая «отказывалась брать на продажу белорусские товары»

«Мы сегодня производим огромный спектр товаров потребления. А в отдельных наших так называемых супермаркетах и магазинах мы этого не видим, — заявил Лукашенко, передает его пресс-служба. — Дошло до того, что некоторые из них (это уже правоохранительные органы разбираются) просто отказывались брать к реализации белорусские товары».

Лукашенко сказал, что не будет называть эти компании, и высказал сожаление, что подобная информация ему поступила не от главы МАРТ Владимира Колтовича.

«Это говорит о том, что те поручения, которые мною даны вам, прежде всего, профсоюзам и депутатам (правительство мы из этого списка не исключаем, естественно), как минимум не совсем исполняются. Подобные вещи надо не просто пресекать, а выжигать каленым железом», — сказал Лукашенко.

Про цены и «небогатых соотечественников»

На встрече также подняли вопрос критического импорта, говорили про необходимость контролировать ситуацию с ценами на потребительские товары и не допускать фактов их необоснованного роста.

«Как вы говорите, прежде всего на товары (речь о контроле над ценообразованием. — Прим. ред.), которые пользуются повышенным спросом у наших небогатых соотечественников. Но самое главное — недопустимость необоснованного роста цен. 

Как вы понимаете „необоснованного роста“ и как вы с этим справляетесь? Не дай бог во втором, третьем и далее кварталах мы будем иметь проблемы бесконтрольного, мягко говоря, ценообразования», — заявил Лукашенко.

Уточним, что за два первых месяца этого года инфляция составила 3,1% (при плане на год — не больше 5%).
 
 
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С супермакетами и магазинами, которые отказывались брать к реализации белорусские товары, разбираются правоохранительные органы, заявил сегодня Лукашенко на...
 
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