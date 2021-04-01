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В США объяснили, ждать ли назначенного посла в Минске

01.04.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил 31 марта, что посол его страны в Беларуси Джули Фишер находится в Вашингтоне и пока не собирается в Беларусь.



«Она не в Минске. Она в данный момент базируется здесь… «Она [Фишер] продолжает быть нашим послом в Беларуси», — уточнил Нед Прайс.

По его словам, «она ездила в регион, посетила Европу».

«Насколько я помню, лишь на прошлой неделе, встречаясь с некоторыми нашими союзниками и партнерами, чтобы <…> координировать наши коллективные усилия в поддержку народа Беларуси», — рассказал представитель Госдепартамента США.

Напомним, накануне Госдепартамент США заявил о предстоящем возобновлении санкций против 9 беларуских предприятий, включая концерн «Белнефтехим», ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан», ОАО «Полоцк-Стекловолокно», «Белорусский нефтяной торговый дом» и «Белнефтехим США».

Санкции были введены еще после выборов 2006 года, но приостановлены в 2015 году. Каждый год Госдепартамент продлевал приостановку санкций. Но в этом году власти США решили их возобновить. Произойти это может 27 апреля, если к этому времени правящий в Беларуси режим не отпустит всех политзаключенных, не прекратит насилие и не начнет переговоры с гражданским обществом о выходе их кризиса и новых выборах.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил 31 марта, что посол его страны в Беларуси Джули Фишер находится в Вашингтоне и пока не собирается в...
 
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