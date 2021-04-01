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На Мозырском НПЗ готовят к пуску новейшее оборудование

01.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новейшее оборудование готовят к пуску на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси. Теперь глубина переработки сырья там достигнет 90%, передает телеканал «МИР 24».

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко заявил, что по уровню технологий таких предприятий в мире не более трех – четырех. Он подчеркнул, что Беларусь будет стоять в этом ряду.

«Комплекс находится уже в очень высокой степени готовности. По общему объему работ – более 90%. Этот комплекс, к которому приковано столько внимания, – одна из технологических жемчужин Беларуси», – заключил Головченко.

Продукция комплекса экспортируется более чем в 20 стран мира. Для перевалки углеводородов нефтеперерабатывающий завод использует российские порты в Усть-Луге и Санкт-Петербурге.

Ранее Беларусь и Ленинградская область договорились о наращивании товарооборота. Делегация из Минска посетила два предприятия на территории Тосненского района – компанию по производству теплового оборудования и завод по сборке уборочной техники.



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Теги: Минск
 
 
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