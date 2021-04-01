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На Мозырском НПЗ готовят к пуску новейшее оборудование
01.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новейшее оборудование готовят к пуску на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси. Теперь глубина переработки сырья там достигнет 90%, передает телеканал «МИР 24».
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко заявил, что по уровню технологий таких предприятий в мире не более трех – четырех. Он подчеркнул, что Беларусь будет стоять в этом ряду.
Продукция комплекса экспортируется более чем в 20 стран мира. Для перевалки углеводородов нефтеперерабатывающий завод использует российские порты в Усть-Луге и Санкт-Петербурге.
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Теперь глубина переработки сырья там достигнет 90%.
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