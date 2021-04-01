Почему у меня выпадают ресницы? Офтальмологи называют частые причины

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Ресницы растут, выпадают и восстанавливаются в естественном цикле каждые 6−10 недель. Это нормально терять от одной до пяти ресниц каждый день. Но более быстрая потеря ресниц (это называется мадароз) может быть симптомом серьезной проблемы со здоровьем, пишет Американская академия офтальмологов.



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Распространенные причины выпадения ресниц

Ресницы могут выпадать по разным причинам. Если у вас не выпадают брови или волосы, то потеря ресниц может указывать на:

раздражение от косметики. Слишком длительное ношение макияжа на глазах, наращивание или удаление ресниц — все это может навредить собственным ресницам и ускорить их выпадение. Выпадение ресниц также может быть вызвано аллергией на тушь или клей, который используется для наращивания ресниц;

Слишком длительное ношение макияжа на глазах, наращивание или удаление ресниц — все это может навредить собственным ресницам и ускорить их выпадение. Выпадение ресниц также может быть вызвано аллергией на тушь или клей, который используется для наращивания ресниц; блефарит. Зуд или жжение, сопровождающиеся покраснением или отеком век, могут указывать на блефарит. Это состояние, которое возникает при закупорке сальных желез у основания ресниц, оно вызывает хроническое воспаление и проблемы в фолликулах ресниц;

Зуд или жжение, сопровождающиеся покраснением или отеком век, могут указывать на блефарит. Это состояние, которое возникает при закупорке сальных желез у основания ресниц, оно вызывает хроническое воспаление и проблемы в фолликулах ресниц; трихотилломанию. Это состояние, при котором эмоциональный или психологический стресс заставляет человека выдергивать собственные ресницы;

Это состояние, при котором эмоциональный или психологический стресс заставляет человека выдергивать собственные ресницы; рак кожи. Иногда локализованное выпадение ресниц может быть признаком рака кожи века. Кроме того, рак может препятствовать росту ресниц.

К другим менее частым причинам выпадения ресниц относятся хронический или повторяющийся ячмень, глазная розацеа или клещевые инфекции, бактериальные или грибковые инфекции глаз.

Иногда выпадение ресниц связано с потерей других волос

Если выпадают ресницы, а также брови и волосы с головы, то это может быть признаком системной проблемы. Вот наиболее частые причины:

алопеция . Это аутоиммунное заболевание заставляет организм атаковать собственные волосяные фолликулы, вызывая полное, частичное или эпизодическое выпадение волос на теле, голове или лице. Длительная алопеция часто бывает наследственной. Острая алопеция — внезапная временная потеря волос — может быть вызвана хирургическим вмешательством, хроническим заболеванием, лихорадкой, гриппом, анемией или старением;

. Это аутоиммунное заболевание заставляет организм атаковать собственные волосяные фолликулы, вызывая полное, частичное или эпизодическое выпадение волос на теле, голове или лице. Длительная алопеция часто бывает наследственной. Острая алопеция — внезапная временная потеря волос — может быть вызвана хирургическим вмешательством, хроническим заболеванием, лихорадкой, гриппом, анемией или старением; заболевание щитовидной железы. Щитовидная железа контролирует гормоны. И гипертиреоз, и гипотиреоз могут провоцировать выпадение ресниц и другие виды выпадения волос. На проблемы со щитовидной железой могут также указывать изменение веса, скачки артериального давления и другие симптомы.

Менее распространенные причины общего выпадения волос — хронические воспалительные заболевания (псориаз, ревматоидный артрит, волчанка и склеродермия), хронический стресс, дефицит питательных веществ, гормональные изменения, например вызванные менопаузой, химиотерапия.

Некоторые лекарства могут иметь побочный эффект в виде выпадения волос, бровей или ресниц.

Когда следует обратиться к врачу с этой проблемой?

Следует обратиться к врачу в следующих случаях:

ресницы выпадают на двух веках;

помимо ресниц у вас выпадают брови и волосы на голове;

у вас появились кожные изменения — зуд, покраснение или шелушение;

у вас появилось ощущение давления вокруг глаз;

вы наблюдаете потерю зрения.

Как предотвратить выпадение ресниц

Чтобы ресницы оставались здоровыми, ежедневно мойте лицо и веки водой с мягким мылом. Железы на веках естественным образом смазывают ресницы, поэтому в лосьонах и кондиционерах нет необходимости, если ресницы не кажутся слишком сухими. Здоровая диета, включающая белки, фрукты, овощи и достаточное количество железа, также поможет сохранить здоровье и красоту ресниц.