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Почему у меня выпадают ресницы? Офтальмологи называют частые причины

01.04.2021 13:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ресницы растут, выпадают и восстанавливаются в естественном цикле каждые 6−10 недель. Это нормально терять от одной до пяти ресниц каждый день. Но более быстрая потеря ресниц (это называется мадароз) может быть симптомом серьезной проблемы со здоровьем, пишет Американская академия офтальмологов.


Фото: unsplash.com

Распространенные причины выпадения ресниц

Ресницы могут выпадать по разным причинам. Если у вас не выпадают брови или волосы, то потеря ресниц может указывать на:

  • раздражение от косметики. Слишком длительное ношение макияжа на глазах, наращивание или удаление ресниц — все это может навредить собственным ресницам и ускорить их выпадение. Выпадение ресниц также может быть вызвано аллергией на тушь или клей, который используется для наращивания ресниц;
  • блефарит. Зуд или жжение, сопровождающиеся покраснением или отеком век, могут указывать на блефарит. Это состояние, которое возникает при закупорке сальных желез у основания ресниц, оно вызывает хроническое воспаление и проблемы в фолликулах ресниц;
  • трихотилломанию. Это состояние, при котором эмоциональный или психологический стресс заставляет человека выдергивать собственные ресницы;
  • рак кожи. Иногда локализованное выпадение ресниц может быть признаком рака кожи века. Кроме того, рак может препятствовать росту ресниц.

К другим менее частым причинам выпадения ресниц относятся хронический или повторяющийся ячмень, глазная розацеа или клещевые инфекции, бактериальные или грибковые инфекции глаз.

Иногда выпадение ресниц связано с потерей других волос

Если выпадают ресницы, а также брови и волосы с головы, то это может быть признаком системной проблемы. Вот наиболее частые причины:

  • алопеция. Это аутоиммунное заболевание заставляет организм атаковать собственные волосяные фолликулы, вызывая полное, частичное или эпизодическое выпадение волос на теле, голове или лице. Длительная алопеция часто бывает наследственной. Острая алопеция — внезапная временная потеря волос — может быть вызвана хирургическим вмешательством, хроническим заболеванием, лихорадкой, гриппом, анемией или старением;
  • заболевание щитовидной железы. Щитовидная железа контролирует гормоны. И гипертиреоз, и гипотиреоз могут провоцировать выпадение ресниц и другие виды выпадения волос. На проблемы со щитовидной железой могут также указывать изменение веса, скачки артериального давления и другие симптомы.

Менее распространенные причины общего выпадения волос — хронические воспалительные заболевания (псориаз, ревматоидный артрит, волчанка и склеродермия), хронический стресс, дефицит питательных веществ, гормональные изменения, например вызванные менопаузой, химиотерапия.

Некоторые лекарства могут иметь побочный эффект в виде выпадения волос, бровей или ресниц.

Когда следует обратиться к врачу с этой проблемой?

Следует обратиться к врачу в следующих случаях:

  • ресницы выпадают на двух веках;
  • помимо ресниц у вас выпадают брови и волосы на голове;
  • у вас появились кожные изменения — зуд, покраснение или шелушение;
  • у вас появилось ощущение давления вокруг глаз;
  • вы наблюдаете потерю зрения.

Как предотвратить выпадение ресниц

Чтобы ресницы оставались здоровыми, ежедневно мойте лицо и веки водой с мягким мылом. Железы на веках естественным образом смазывают ресницы, поэтому в лосьонах и кондиционерах нет необходимости, если ресницы не кажутся слишком сухими. Здоровая диета, включающая белки, фрукты, овощи и достаточное количество железа, также поможет сохранить здоровье и красоту ресниц.

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Ресницы растут, выпадают и восстанавливаются в естественном цикле каждые 6−10 недель. Это нормально терять от одной до пяти ресниц каждый день. Но более быстрая...
 
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