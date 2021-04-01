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Почему у меня выпадают ресницы? Офтальмологи называют частые причины
Источник материала: Tut.by
Ресницы растут, выпадают и восстанавливаются в естественном цикле каждые 6−10 недель. Это нормально терять от одной до пяти ресниц каждый день. Но более быстрая потеря ресниц (это называется мадароз) может быть симптомом серьезной проблемы со здоровьем,
Распространенные причины выпадения ресниц
Ресницы могут выпадать по разным причинам. Если у вас не выпадают брови или волосы, то потеря ресниц может указывать на:
К другим менее частым причинам выпадения ресниц относятся хронический или повторяющийся ячмень, глазная розацеа или клещевые инфекции, бактериальные или грибковые инфекции глаз.
Иногда выпадение ресниц связано с потерей других волос
Если выпадают ресницы, а также брови и волосы с головы, то это может быть признаком системной проблемы. Вот наиболее частые причины:
Менее распространенные причины общего выпадения волос — хронические воспалительные заболевания (псориаз, ревматоидный артрит, волчанка и склеродермия), хронический стресс, дефицит питательных веществ, гормональные изменения, например вызванные менопаузой, химиотерапия.
Некоторые лекарства могут иметь побочный эффект в виде выпадения волос, бровей или ресниц.
Когда следует обратиться к врачу с этой проблемой?
Следует обратиться к врачу в следующих случаях:
Как предотвратить выпадение ресниц
Чтобы ресницы оставались здоровыми, ежедневно мойте лицо и веки водой с мягким мылом. Железы на веках естественным образом смазывают ресницы, поэтому в лосьонах и кондиционерах нет необходимости, если ресницы не кажутся слишком сухими. Здоровая диета, включающая белки, фрукты, овощи и достаточное количество железа, также поможет сохранить здоровье и красоту ресниц.
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Ресницы растут, выпадают и восстанавливаются в естественном цикле каждые 6−10 недель. Это нормально терять от одной до пяти ресниц каждый день. Но более быстрая...
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