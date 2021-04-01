Ненужные гиганты. Пять заброшенных военных сооружений 20 века, которые выглядят по-настоящему круто

Источник материала: Tut.by

С момента появления первых примитивных укреплений люди накопили огромный опыт строительства оборонительных сооружений. Металл, камень, бетон, земля — лишь бы защититься получше и нанести врагу побольше урона. Со временем такие сооружения устаревали и зачастую оставались заброшены и стояли безмолвными памятниками милитаризму. 42.TUT.BY рассказывает о нескольких интересных заброшенных военных строениях.

Подземный аэродром в Желябе

Заброшенная авиабаза в Желяве, Хорватия — уникальный военный объект. Хотя Югославия в годы холодной войны не стала членом ни НАТО, ни Варшавского договора, к третьей мировой страна готовилась весьма серьезно, словно воевать предстояло со всем миром. Венцом военного строительства стал подземный аэродром в Желяве — там могли базироваться три эскадрильи самолетов, стоял радар и центр управления.

«Упрятать» базу под землю решили не просто так — объект был способен выдержать даже ядерный удар мощностью в 20 килотонн (больше, чем в Хиросиме). При необходимости база могла целый месяц обеспечивать деятельность 1000 человек персонала до месяца — даже если все вокруг уже было разбомблено.



Фото: wikipedia.org

Стоило это великолепие соответственно: по оценкам, на базу ушло до шести миллиардов долларов (для сравнения, это военный бюджет Беларуси лет за десять). Естественно, аэродром в Желяве относился к сверхсекретным объектам, к нему нельзя было ни подлететь (нарушителя встречали зенитные ракеты), ни подойти — охрана имела право открывать огонь на поражение.

В девяностых Югославия начала распадаться, и бесценный аэродром активно использовался армией в начавшейся гражданской войне. После отступления югославские военные взорвали на базе все что смогли. Сегодня объект находится на территории Хорватии, заброшен и весьма опасен — вокруг полно мин. Средств на восстановление одного из самых дорогих военных объектов Европы в хорватском бюджете нет, к тому же этот аэродром никому особенно и не нужен.

Заброшенные акустические зеркала в Кенте

Эти огромные сооружения были построены в английском графстве Кент в 1920-е годы. В Первую мировую немцам впервые удались бомбардировки британских городов, и победившие англичане очень не хотели повторения. Чтобы предотвратить это, следовало засекать вражеские самолеты на большом удалении — так и появилась экспериментальная система акустических зеркал.



Фото: wikipedia.org

Огромные параболические зеркала (самое большое — в 60 метров диаметром) теоретически должны были улавливать и усиливать звук, издаваемый приближающимися бомбардировщиками, потом звуковые волны перенаправлялись на особые микрофоны — и британцы узнавали о налете на 15 минут раньше, чем до строительства зеркал. Четверти часа по идее хватало, чтобы принять меры, поднять истребители на перехват и сорвать атаку.

Идея казалась великолепной, но на деле все было не так радужно. Во-первых, звук приближающегося самолета и корабля было легко перепутать. Во-вторых — и это главное — самолеты становились все быстрее, и вскоре выяснилось, что акустические зеркала полезны только против сравнительно медленных бипланов времен Первой мировой. Последний «гвоздь в крышку гроба» системы зеркал забил разработанный в 1932 году радар, который обнаруживал вражескую авиацию с большей точностью и на большем расстоянии. Циклопические зеркала оказались никому не нужны (кроме практичных людей, воровавших с них материалы так резво, что одно чуть не рухнуло). Сегодня система зеркал заброшена, кое-как реставрируется и выглядит как памятник инопланетной цивилизации.

Морские форты Маунселла

Торчащие из воды огромные форты на сваях похожи на иллюстрации к фильму о постапокалипсисе. На самом деле смысл морских фортов сводился примерно к тому же, что и у акустических зеркал — не дать противнику бомбить Британию. Уже во время Второй мировой известный инженер Гай Анселл Маунселл высказал вполне разумную идею: помимо раннего обнаружения противника его можно встречать огнем еще в море — достаточно окружить побережье Великобритании цепью башен с зенитками.

Запланировали построить на удалении в 10−20 километров от берега 87 башен с гарнизоном до 120 человек в каждой. Строительство началось в 1942 году, и всего успели построить 21 сооружение в составе трех фортов.

Идея оказалась вполне удачной: на счету «фортов Маунселла» десятки сбитых немецких самолетов и крылатых ракет Фау-1. Однако после 1945 года шансов, что Великобританию будут бомбить, стало маловато. В то же время истребители Второй мировой сменились реактивными самолетами и баллистическими ракетами — таким никакие форты не помеха. Поэтому уже в 50-х годах форты оказались заброшенными — ни демонтировать, ни перепрофилировать их не стали.

Правда, удачные попытки использовать «форты Маунселла» не по назначению все же были — на сооружениях ставили пиратские радиостанции, а в 1967 году даже основали непризнанное княжество Силенд, которое существует и сегодня.

Батарея Мольтке

И снова Великобритания, и снова Вторая мировая, и снова попытка оборониться от неприятеля со стороны моря. Правда, на сей раз обороняющейся стороной выступила нацистская Германия. Не все знают, что на начальном этапе войны немцы захватили крохотную часть собственно британской территории — Нормандские острова. На занятом острове Джерси тут же начали возведение «Батареи Мольтке» — огромного бетонного сооружения, которое должно было встретить огнем британский флот или десант, если тот попробует вернуть себе остров.



Фото: wikipedia.org

«Батарея Мольтке» стала частью укреплений «Атлантического вала» — как и весь вал, она осталась незаконченной. Бункеры, огневые точки и собственно батарея строились до 1945 года — после завершения укрепления собирались вооружить 150-миллиметровыми немецкими пушками, а пока обошлись трофейными французскими орудиями.

В итоге немецкая артиллерия на батарею так и не поступила, да и французская никак не помогла отстоять остров. После войны англичане сбросили пушки в море, чтобы не напоминали о немецкой оккупации Джерси, однако спустя сорок лет передумали и подняли их. Так что батарея Мольтке по-прежнему «вооружена».

Зенитные башни Гамбурга

Как и «морские форты Маунселла», громадные зенитные бункеры в Гамбурге нужны были, чтобы противостоять налетам авиации противника. Вот только самолетов у англичан и американцев к середине войны имелось в разы и разы больше — потому никакое раннее предупреждение о воздушной атаке не помогло бы.



Фото: wikipedia.org

Немцы попробовали решить задачу по-простому — построить огромное бомбоубежище, куда в случае бомбардировки смогли бы спрятаться сразу 20 тысяч человек. Четыре тяжелых 128-миллиметровых зенитных орудия и скорострельные пушки поменьше позволяли бункеру огрызаться в ответ, но массированному налету, конечно, помешать не могли.

Две из трех запланированных зенитных башен высотой в 35 метров построили довольно быстро. Стены и потолок сооружений имели толщину в 2−4 метра и не пробивались даже крупнокалиберными бомбами. Уже в 1943 году сооружения вступили в строй, и союзники так и не смогли уничтожить их — что не помешало им 28 июля того же года буквально стереть Гамбург с лица земли ковровой бомбардировкой.



Фото: wikipedia.org

Когда война закончилась, бункеры был в новой Германии особо никому не нужны. Однако снести их… попросту не получилось. Стены такой толщины могли быть разрушены только мощнейшими взрывами, которые заодно стерли бы в пыль ближайшие кварталы. В итоге немцы переоборудовали зенитные башни под гражданские нужды — так что в полном смысле заброшенным их не назвать.