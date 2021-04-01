Ивлеева рассказала о семейной жизни с Элджеем

Источник материала: Tut.by

На днях Настя Ивлеева стала новой гостьей подкаста блогера и музыканта Эльдара Джарахова на YouTube. В откровенной полуторачасовой беседе Ивлеева поделилась деталями их семейной жизни с мужем Элджеем. Так, одним из главных секретов их гармоничных отношений Настя назвала отсутствие бытовых проблем, пишет Spletnik.





— Буду банальна: я не та девушка, которая чахнет над домашним очагом. У меня полно работы, поэтому у нас есть люди, которые следят за чистотой в доме. У нас нет бытовухи, нет возможности и времени искать друг в друге изъяны. Есть какие-то моменты, когда я говорю: «Леш (настоящее имя Элджея. — Прим. ред.), будет классно, если мы станем прислушиваться друг к другу и делать так, чтобы нам было комфортно». И все это на фоне братанской любви и дружбы, — рассказала Ивлеева о семейной жизни с Элджеем.

В разговоре с Эльдаром Настя также затронула тему самых больших страхов в своей жизни. Так, звезда призналась, что больше всего боится в одночасье потерять своего мужа и популярность, которую зарабатывала годами:

- У меня есть два страха. Первый — потерять Леху, второй — свою популярность. Не в том плане, чтобы быть на хайпе, а в целом, когда ты в один миг просыпаешься, а у тебя ничего нет. Это нормально. Ты всю жизнь к этому идешь.

Ивлеева также рассказала, что они с мужем постоянно чем-то удивляют друг друга, подбадривают и мотивируют на новые свершения. Блогер и телеведущая убеждена, что Элджей неспроста появился в ее жизни: по мнению Ивлеевой, она начала развивать себя и тем самым неосознанно притянула к себе нужного мужчину.

— Когда я начала узнавать себя, развивать свои сильные стороны и определила свой вектор, появился мужчина, который влетел, чем-то меня зацепил и плывет со мной дальше по течению. Я не ищу кого-то. Мне вообще плевать. Ты настолько в себе уверена, что вся твоя жизнь не крутится вокруг того, чтобы найти мужчину, — поделилась Ивлеева.