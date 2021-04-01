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Абоненты сообщают о проблемах с фиксированным интернетом А1. Что говорят в компании

01.04.2021 13:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пользователи фиксированного интернета от А1 начали сообщать о проблемах с доступом в Сеть.


Нам написали несколько человек из разных мест Минска — например, из Каменной Горки и района Комаровки. Есть похожие сообщения и из других городов. Проблемы у всех примерно одни и те же: сайты не загружаются или загружаются очень медленно, есть затруднения с рабочими приложениями наподобие Slack. Но если включить VPN, то доступ в интернет восстанавливается.

В А1 заявили:

— Уважаемые абоненты! В настоящее время наблюдаются трудности с доступом в интернет по сети фиксированной связи А1 в связи с DDoS-атакой, совершаемой на DNS-серверы компании. Наши технические специалисты проводят все необходимые мероприятия по нейтрализации DDoS-атаки и работают над восстановлением работы сервиса. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Приносим извинения за временные неудобства!

 
Теги: Минск
 
 
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