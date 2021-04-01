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Девушка работала на дому, совсем не обращая внимания на собаку. И вот что сделал пес

01.04.2021 13:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На карантине всем приходится нелегко. И если вы думаете, что это не касается домашних питомцев, вы ошибаетесь. К примеру, главный герой ролика «сорвался» на свою хозяйку, которая, похоже, долго сидела за рабочим столом, не уделяя собаке внимания. «Сколько можно работать, поиграй со мной», — так и хотел сказать пес, если бы мог.

 
 
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