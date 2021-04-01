Девушка работала на дому, совсем не обращая внимания на собаку. И вот что сделал пес

Источник материала: Tut.by

На карантине всем приходится нелегко. И если вы думаете, что это не касается домашних питомцев, вы ошибаетесь. К примеру, главный герой ролика «сорвался» на свою хозяйку, которая, похоже, долго сидела за рабочим столом, не уделяя собаке внимания. «Сколько можно работать, поиграй со мной», — так и хотел сказать пес, если бы мог.

Hoy es #DomingoDeRamos no lo olviden.

Les deseo un excelente Domingo. La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía. Extremen precauciones, esto aún no acaba. #FelizDomingo pic.twitter.com/wWD0qJwjmg — SharonSpS ⚔️ (@SharonSPcM) March 28, 2021