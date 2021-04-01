Прояснилось: кто из королевства переживал за цвет кожи сына Меган Маркл

Источник материала: Sputnik Беларусь

Стало известно, кто из семьи Елизаветы II волновался за цвет кожи первенца Меган Маркл и поднял волну обвинений в расизме: что произошло на самом деле, поведал эксперт.

В скандальном интервью Опре Уинфри Маркл намекнула на расизм в королевстве: со слов экс-актрисы, "некоторые" родственники проявили особенное беспокойство из-за цвета кожи ее будущего малыша. И хотя такие беседы омрачили жизнь герцогини, она отказалась выдать имя обидчика, решив не наносить урон семье.

На днях знаменитый эксперт Колин Кэмпбелл записала интригующий ролик на YouTube, где назвала имя человека, которого больше всех волновал первенец Маркл.

Оказалось, что в цвете кожи малыша Арчи сомневалась тетя Гарри – принцесса Анна. Но, со слов специалиста, Маркл неправильно расценила ее слова.

"Анна тревожилась из-за того, что если брак принца сложится и появятся другие дети – возникнут определенные трудности. Но не из-за цвета кожи самой Меган, а из-за ее неумения ценить культурные различия между британцами и американцами", – объяснила Кэмпбелл, напомнив, что дочка Ее Величества также сомневалась в браке принца и актрисы, настаивая на том, что Маркл не выдержит все испытания.

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