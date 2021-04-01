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Благотворительность, коммуникации, урбанистика: успешные женщины из Австрии поделятся своим опытом с белорусками

01.04.2021 13:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Специально для белорусских зрителей 3 апреля три гостьи из Австрии проведут прямой эфир GRL PWR и на примерах личных достижений обсудят тему женского лидерства в профессии.

Онлайн-встреча состоится при поддержке посольства Австрии в Беларуси в рамках образовательной программы проекта «Першыя». Бесплатная трансляция начнется в 11:00 на видеосервисе VOKA и будет доступной для всех желающих.

Благотворительность, коммуникации, урбанистика: успешные женщины из Австрии поделятся своим опытом с белорусками

В качестве участниц образовательной программы зарубежные гости приглашены впервые. Это три женщины, хорошо известные в сфере бизнеса, общественной деятельности и благотворительности: Ульрике Хаслауэр — владелец и управляющий директор Compact Electric — компании, специализирующейся на производстве техники для сферы безопасности труда, а также промышленности и торговли; Сильвия Ага-Шантль — бизнес-тренер, специалист и коуч по коммуникациям, президент Ассоциации немецкоговорящих спикеров; Габриэле Домшиц — топ-менеджер и юрист, много лет руководила компанией Wiener Stadtwerke, отвечающей за развитие инфрастуктуры Вены, в настоящее время президент крупнейшей венской общественной волонтерской организации.

«Мы очень рады возможности передать австрийский опыт и познакомить белорусов с тремя выдающимися женщинами, которые так много сделали для бизнеса, благотворительных фондов и социальных проектов нашей страны. Каждая из них прошла в своей профессии большой и интересный путь, поэтому такой пример может быть полезен людям самого разного возраста, стремящихся добиться успеха в своем деле», — подчеркнула посол Австрит в Беларуси Алоизия Вергёттер.

Выступления спикеров будут сопровождаться переводом на белорусский язык.

«Цель образовательной программы нашего проекта состоит в том, чтобы показать на конкретных примерах, как одна идея меняет к лучшему жизнь многих людей. Поэтому каждый раз мы приглашаем спикеров, которые могут вдохновить других личным примером. Но еще никогда раньше у нас не было зарубежных гостей такого уровня, как сейчас, так что мероприятие уникальное и будет интересно не только школьникам, для которых проводится проект Першыя», — отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании А1 Николай Бределев.

В рамках образовательной программы проекта «Першыя» в апреле состоится еще несколько мероприятий.

Также до 30 апреля учащиеся 9, 10 и 11-х классов могут отправить заявку на участие в конкурсе в одном из пяти направлений — «Технологии», «Культура», «Инклюзия», «Экология» и «Урбанистика» — и получить шанс презентовать свою идею на международной молодежной конференции [email protected] и получить iPhone 12. Для этого нужно снять видеоролик о своей задумке (до 3 минут), поделиться им в любой социальной сети (TikTok, Instagram, VK, YouTube, FB, OK, Twitter) с хештегом конкурса #generationA1 и прислать ссылку на [email protected].

 

 

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Специально для белорусских зрителей 3 апреля три гостьи из Австрии проведут прямой эфир GRL PWR и на примерах личных достижений обсудят тему женского лидерства в...
 
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