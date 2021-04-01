Источник материала: UDF



Фото: svaboda.org

Радыё Свабода

«Перевернули весь дом. Нашли на холодильнике — и очень обрадовались — магнитики с надписями «Ёжики с народом» и «Жыве Беларусь». Магнитики забрали. Я им сказала: «Ну, теперь за магнитики точно генералов получите». В который раз забрали бело-красно-белый зонтик. Нашли недошитую мной сумочку. Она была в моих любимых цветах — белом и красном. Забрали ее. Забрали ленты — белые и красные. Мне, когда дарят подарки, то обвязывают такими лентами. И все это пошло как вещественные доказательства», — рассказала Ирина Тишковская.

«После милиции и суда я вернулась на работу и сказала родителям, которые ждали приема с больными детьми, чтобы почитали — за что меня задержали. Потому что и завтра приема, наверное, не будет. У нас только два врача. Я родителям предложила идти на суд, так как это дело касается не только меня. Скоро будут на всех составлять протоколы за то, что живем и дышим», — отметила врач.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Врача-педиатра в Житковичах судят за пикет на дереве На этот раз к педиатру пришли сначала с обыском.

судят уже в пятый раз. Четыре раза ее обвинили в участии в несанкционированных массовых мероприятиях (ранее — статья 23.34, сейчас — 24.23 КоАП). Один раз — в оскорблении представителя власти. Врач уже получила штрафы: 5, 30, 50 и еще раз 50 базовых величин.На этот раз к педиатру пришли сначала с обыском.31 марта милиция пришла к ней на работу. Хотя на приеме ждали дети с температурой, но врача забрали на опрос в милицию, потом — в суд. Но на суде Ирина Тишковская потребовала адвоката, поэтому заседание отложили на 1 апреля.В протоколе написано, что жительница Житковичей вечером 20 марта «умышленно нарушила закон о массовых мероприятиях, что выразилось в принятии ею участия в несанкционированном пикетировании без соответствующего разрешения райисполкома с целью публичного выражения своих общественно-политических интересов, во время которого Тишковская развесила на деревьях ленты бело-красно-белого цвета».Но это не все. Сотрудник милиции Деменчук проводил осмотр дерева.