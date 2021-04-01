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Абоненты сообщают о проблемах с фиксированным интернетом А1. Что говорят в компании
Источник материала: UDF
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Нам написало несколько человек из разных мест Минска — например, Каменной Горки и района «Комаровки». Проблемы у всех примерно одни и те же — сайты не загружаются, или загружаются очень медленно, есть затруднения с рабочими приложениями наподобие Slack. Но если включить VPN, то доступ в интернет восстанавливается.
В А1 заявили:
— Уважаемые абоненты! В настоящее время наблюдаются трудности с доступом в интернет по сети фиксированной связи А1 в связи с DDoS-атакой, совершаемой на DNS-сервера компании. Наши технические специалисты проводят все необходимые мероприятия по нейтрализации DDoS-атаки и работают над восстановлением работы сервиса. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Приносим извинения за временные неудобства!
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Нам написало несколько человек из разных мест Минска.
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