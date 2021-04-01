Источник материала: UDF



Виктория и Анастасия (слева направо). Фото: TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Суд вынес приговор сестрам, которых судили по нескольким статьям УК, — 2 и 2,5 года колонии Сестры с иском категорически не согласны. Их адвокаты тоже.

Полишенного аккредитации правозащитного центра «Вясна», суд посчитал вину сестер доказанной и приговорил Анастасию к двум годам, а Викторию — к двум с половиной года. Сроки они будут отбывать в исправительной колонии общего режима. Отметим, что именно такое наказание во время судебных прений просил назначить девушкам гособвинитель.Напомним, Виктории 26 лет, по образованию — художник-учитель, до задержания работала барменом в ресторане. Анастасии — 24 года. Она студентка шестого курса Академии искусств.Обвинение Виктории предъявлено сразу по трем статьям УК. Две из них — ч. 1 ст. 342 УК (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) и ч. 1 ст. 363 УК (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел) относятся к событиям 14 июля. Кроме того, за события 10 августа девушке вменяются ч. 1 ст. 342 УК и 364 УК (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Вину она не признала.— Я прызнаю толькі тое, што 14 ліпеня я далучылася да акцыі пратэсту, — сказала Виктория на первом заседании.Во время последнего слова девушка зачитала четверостишие из поэмы «Навая зямля»:— «Ды покі будзе сэрца біцца/ Яно не зможа пагадзіцца/ ні з гэтым гвалтам, ні з бядою/ Над нашай роднаю зямлёю», — зачитала четверостишие из «Новай зямлі» Виктория. — Я цалкам салідарна з Якубам Коласам. Хачу сказаць, што 10 жніўня мы не хацелі наносіць ніякай шкоды АМАПу. Мы хацелі дапамагчы людзям <…>.Ее сестре Анастасии обвинение предъявлено по двум статьям — ч. 1 ст. 342 УК и ст. 364 УК. Вину по последней девушка признала.— Я виновата в том, что пыталась помешать сотрудникам ОМОНа задерживать других людей, но никак не [в] грубом нарушении общественного порядка, — обратилась она к суду с последним словом. — Я не хотела никому причинить вред, а только помочь людям, которых, считала, задерживают ни за что. Но это было неправильно и неразумно — вмешиваться в работу ОМОНа. Я осознала свою вину. Прошу не лишать меня свободы, а дать возможность завершить образование, работать по специальности, приносить пользу обществу — а самое главное, помогать моей маме и быть рядом с семьей.Кроме того, во время процесса гособвинитель попросил приобщить ходатайство о взыскании с сестер в солидарном порядке имущественного вреда, который они нанесли «Минсктрансу». В деньгах это 21 831 рубль, плюс госпошлина — 1091 рубль.Сестры с иском категорически не согласны. Их адвокаты тоже. В акте, который предоставил «Минсктранс», отметили защитники, написано: из-за перекрытого движения транспорт остановился в 20.10. Однако, уточнили адвокаты, девушек задержали не позднее чем в 19.30.— В 20.10 мы уже находились в РУВД, — во время заседания обратила внимание на этот факт Анастасия.