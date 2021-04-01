Мотоциклиста привлекли к ответственности за езду на заднем колесе (видео)

Источник материала: Onliner

Как сообщает ГАИ Минска, вчера около 23:00 сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД столицы задержали мотоциклиста, который ехал по проспекту Независимости на заднем колесе. В отношении водителя составили административный протокол.

Протокол был составлен по ч. 11 ст. 18.13 КоАП — «Управление мотоциклом, мопедом на одном колесе, а равно движение, при котором лицо, управляющее таким транспортным средством, не держится за руль или не держит ноги на педалях (подножке)». За эти действия предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от пяти до десяти базовых величин (от 145 до 290 рублей) с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до шести месяцев или без лишения.

В ГАИ также напомнили, что мотоцикл, мопед, скутер должны быть зарегистрированы, с выданным разрешением на их допуск к участию в дорожном движении, а также застрахованы в установленном порядке. Водителю необходимо иметь соответствующую категорию для права управления двухколесным транспортным средством.